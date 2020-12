El PP assenyala que els indults a presos del 'procés' "no afavoririen" l'acord per a renovar el CGPJ

El vicesecretari de Comunicació del Partit Popular, Pablo Montesinos, ha deixat clar aquest dimecres que la concessió d'indults als presos del 'Procés' "no afavoririen" l'acord amb el Govern per emprendre la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) .





En una entrevista a TVE, Montesinos ha assegurat que és un "escàndol" que l'executiu s'estigui "plantejant" aquesta mesura de gràcia per a "aquells que van plantejar un cop a la legalitat". "És una barbaritat que ho estiguin suggerint, no es pot produir", ha afegit.





El dirigent popular s'ha expressat així després de ser preguntat sobre si el PP estaria disposat a renovar el poder judicial després de les eleccions catalanes en el cas de no haver concessió d'indults. "No és (una condició) nova ni deixa de ser-ho: el PP ja s'ha mostrat en contra d'aquesta possibilitat", ha explicat.





En aquesta línia, Montesinos ha advertit sobre la possibilitat que l'Executiu de Pedro Sánchez travessi "aquesta línia vermella". "Avui el Govern hauria de deixar clar que no ho va a fer, que no es va obrir aquesta possibilitat. Si això passa, el PP ho denunciarà alt i clar, i no afavoriria en cap cas poder arribar a un acord", ha postil·lat.





A més, el vicesecretari de Comunicació del PP ha insistit en la necessitat que el Govern compleixi els tres requisits plantejats pel líder del seu partit, Pablo Casado, abans de seure a negociar, i que passen per retirar la reforma de sistema d'elecció, avançar en la independència de l'òrgan i que Podem no participi en la renovació.





"En política la coherència és important. Casado ha plantejat la disponibilitat d'arribar a un acord però arribant a tres requisits. El president sap que si ell vol es desbloqueja. Aquesta bloquejat perquè Sánchez ha volgut. La pilota és a la teulada de Govern de Espanya, com ha estat sempre ", ha tancat.





REIVINDICA EL LLEGAT I LA PRESSUMPCIÓ D'INOCÈNCIA DE JOAN CARLES I





D'altra banda, Montesinos s'ha referit a la declaració davant l'Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal del Rei emèrit, Joan Carles I, relacionada no amb les seves possibles béns a l'estranger, sinó amb l'ús de targetes bancàries amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem.





"No vaig a entrar en el joc de Podem, d'aquesta part de Govern que l'únic objectiu que tenen és erosionar les institucions de l'Estat. El que vull és que s'entengui que no entrarem en el joc. Anem a denunciar que des dins el Govern l'intentin erosionar , ha explicat.





Així, el dirigent del PP ha reivindicat el paper del monarca en la Transició espanyola, gràcies al qual hi ha "democràcia i llibertat". "Això va passar gràcies al Rei. Aquest llegat hi és i ho defensarem alt i clar. A partir d'aquí, aquest partit respecta les decisions que estigui prenent el Rei", ha apuntat.





En aquest context, Montesinos ha defensat la presumpció d'innocència del Rei emèrit i ha deixat clar que el PP també respectarà els procediments judicials que poguessin obrir-se. El que no farà el PP, insistit, és criticar les institucions quan no els agrada una decisió, com al seu judici fa Podem.