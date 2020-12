'Fer l'agost' amb el Covid: el major fabricant mundial de guants d'un sol ús aconsegueix un benefici trimestral rècord

El fabricant de guants d'un sol ús, la companyia malàisia Top Glove, va registrar un benefici net atribuït rècord de 2.376 milions de ringgits (482 milions d'euros) entre els mesos de setembre i novembre, corresponents a el primer trimestre del seu exercici fiscal, el que representa multiplicar per més de vint seu benefici de 111,4 milions de ringgits (23 milions d'euros) en el mateix període de l'exercici precedent.













Segons ha informat la companyia, la facturació trimestral va ascendir a 4.759.000 de ringgits (965 milions d'euros), fet que suposa una millora del 294% en comparació del mateix trimestre del l'exercici anterior, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) va augmentar un 1.502%, fins a 3.156.000 de ringgits (640 milions d'euros).





El fabricant malaisi atribuir l'increment de les seves vendes a la forta demanda de guants en els mercats emergents i en desenvolupament, a causa de la pandèmia mundial en curs. Així mateix, ha explicat seus majors beneficis per la major producció i facturació, així com per l'increment de l'eficiència de la producció i a uns majors preus de venda dels seus productes.





En aquest sentit, la companyia ha incorporat un dividend especial del 6% al dividend trimestral, elevant el pagament total a 16,5 sen per acció, superant així en el primer trimestre del seu exercici 2021 la remuneració anual distribuïda el passat exercici.