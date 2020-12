Ayuso demana al Govern central que deixi d'alimentar "tensions territorials" amb els impostos

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat "molt ofensiu" que el Govern espanyol intenti alimentar "tensions territorials" usant els impostos.





"Em dol que en un moment com aquest, on els madrilenys ho han passat tan malament i han viscut escenes horribles on ha mort tanta gent i tantes persones han perdut la feina i el seu negoci, es vengui a Madrid com una comunitat de rics", ha manifestat en una entrevista a 'Telecinco'.





Per Ayuso, dir-li a un propietari d'un bar a Fuenlabrada o a una senyora que té una merceria a Coslada que li pujaran els impostos "perquè així ho diuen els independentistes" li sembla "com menys una ofensa".





Al seu parer, l'Executiu de Pedro Sánchez el que intenta és "promoure tensions territorials i atacs entre territoris. En aquest punt, ha recordat que durant la pandèmia ella ha estat" absolutament respectuosa "i ha estat sempre" al servei de les altres comunitats ", encara que en ocasions no s'hagi fet el mateix amb Madrid.





La dirigent regional considera que el que han de fer altres autonomies és "baixar ells també els impostos" perquè si ho fan començaran a crear ocupació. "Perquè li vagi pitjor a Madrid no li va a anar millor a ningú", ha sentenciat, a el temps que ha insistit que per defensar la fiscalitat de Madrid aniran "a tots els tribunals" i seran "un autèntic malson política".