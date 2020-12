Els Mossos decomissen 60 quilos d'haixix i detenen quatre persones a Martorell

Els Mossos d'Esquadra han dut a terme una operació antidrogues al municipi de Martorell que ha acabat amb quatre persona detingudes. Els agents han decomissat 60 quilos d'haixix que els traficants havien amagat entre les làmines de fusta d'un palet.









L'operació es va posar en marxa quan uns agents van detectar una furgoneta que es movia de manera sospitosa per un pàrquing de la localitat sense decidir-se a aparca malgrat que hi havia nombroses places lliures.





Després de vigilar durant un període de temps a el conductor, van veure com es va acostar a el vehicle una altra furgoneta conduïda per un individu a què van reconèixer com un traficant de drogues que ja havia estat detingut en anteriors ocasions.





Poc més tard, va aparèixer una tercera furgoneta en què els traficants van començar a introduir paquets. Va ser en aquest moment quan els agents van optar per intervenir, de manera que van procedir a identificar els sospitosos i a registrar les furgonetes, en què van trobar la droga i 3.500 euros en efectiu. La droga decomissada hauria assolit un valor al mercat de més de 300.000 euros. Els quatre sospitosos van ser detinguts i posats a disposició judicial.