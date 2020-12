Investigadors descobreixen dues noves espècies de bacteris patògens per a l'ésser humà

Investigadors d'Osakidetza han descobert dues noves espècies de bacteris patògens per a l'ésser humà que han rebut els noms de Nocardia gipuzkoensis i Nocardia barduliensis, en honor a Guipúscoa i Bardulia (denominació antiga present en l'escut de Guipúscoa). El descobriment de bacteris és altament inusual i per això situa a Euskadi en "el mapa internacional de la microbiologia".





La importància d'aquest descobriment, que destaca a més per la raresa de descriure dues noves espècies a la vegada, és que ajudarà a comprendre millor la patogenicitat i tractament d'aquests bacteris i l'epidemiologia del gènere Nocardia, segons ha apuntat el servei basc de Salut .





Es tracta en ambdós casos de bacteris aïllades de pacients guipuscoans. Després de molts mesos d'investigació les dues noves espècies han quedat "inequívocament demostrades" i el treball ha vist la llum a la revista científica Microorganisms.





El llarg i complicat procés necessari per a aquest descobriment ha estat efectuat per l'equip de el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Donostia, de l'Institut d'Investigació Sanitària Biodonostia d'Osakidetza així com de la Universitat del País Basc (UPV / EHU). En ell han col·laborat investigadors del Leibniz Institute DSMZ d'Alemanya, de la Universitat de Newcastle d'Anglaterra i de la Universitat d'Antofagasta de Xile.





Les dues noves espècies se sumen al bacteri Nocardia donostiensis descrita per aquest mateix grup d'investigadors dirigits llavors pel doctor Emilio Pérez Trallero. Aquest bacteri va ser la primera espècie bacteriana descrita a Guipúscoa anomenada d'aquesta manera per coincidir el seu descobriment amb la capitalitat cultural europea 2016.





Osakidetza ha destacat que el descobriment d'una nova espècie bacteriana és un complex procés que pot durar anys, i s'ha de comprovar que la nova espècie ha causat malaltia en al menys dues persones de dos països diferents.





El seu genoma ha de ser analitzat en profunditat (seqüenciació del genoma complet, hibridació d'ADN, comparació amb totes les espècies descrites de Nocardia, estudis filogenètics) els seus components detallats, efectuar una anàlisi enzimàtic exhaustiu, estudiar el seu perfil de resistència antibiòtica, ser dipositada en bancs de ceps internacionals i finalment ser acceptades com a noves espècies mitjançant la publicació d'aquests resultats en una revista de prestigi internacional.