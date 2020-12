PortAventura World renúncia a obrir per Nadal

PortAventura World no reobrirà les portes fins a l'inici de la nova temporada de parc, prevista per al 27 de març de 2021, a causa de la situació epidemiològica ia les restriccions per la Covid-19 a Catalunya, han informat fonts de la companyia.





El parc temàtic ha explicat que tenia prevista la seva reobertura per al passat 5 de desembre si les autoritats sanitàries aixecaven les restriccions actuals.





La temporada 2020 ha estat la més curta de la història del parc a causa de la pandèmia: ha pogut obrir des del 8 de juliol fins al 16 d'octubre, i amb restriccions d'aforament.





Segons fonts del resort, els que tinguin reserva per al que resta de temporada podran modificar-la per altres dates de 2021 mantenint l'import original i informant abans del 31 de gener o cancel·lar sense despeses.





Aquells que tinguin entrades per al parc també podran accedir en qualsevol data de l'any que o cancel·lar sense despeses, mentre que als que tinguin passi de temporada se'ls s'ampliarà tants dies com hagi tancat el parc.





La divisió d'esdeveniments i convencions seguirà cenyint-se a les mesures de les autoritàries pertinents a partir de gener i en el cas que s'autoritzi la celebració d'esdeveniments la companyia podrà acollir-los.