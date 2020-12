Naturgy s'adjudica el subministrament de gas a edificis i seus del Ministeri de Justícia per gairebé 685.000 euros

Naturgy s'ha adjudicat el subministrament de gas natural en edificis administratius i seus judicials adscrits a gerències territorials del Ministeri de Justícia per un import de 684.929,63 euros.





Segons consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquesta dimecres, l'energètica presidida per Francisco Reynés, a través de la seva filial Gas Natural Comercializadora, ha estat l'adjudicatària triada de les vuit ofertes que es van presentar.





Aquesta adjudicació s'uneix a les licitacions aconseguides per Naturgy en l'últim any, entre les quals destaquen els contractes amb Correus, Telefónica, Hotusa o els metres de Barcelona, Bilbao i Màlaga, els tramvies de Múrcia i Saragossa, així com el subministrament a Congrés dels Diputats o la Universitat Autònoma de Madrid, el Museu del Prado o al Consell Superior d'Esports.





En l'actualitat, Naturgy compta a Espanya amb més de set milions de clients que tenen més de 11 milions de contractes de gas, electricitat i serveis, des del consumidor domèstic fins al terciari i industrial.