La insalubritat augmenta a Olesa per l'alimentació descontrolada dels coloms

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha detectat diverses zones del municipi on s'alimenta els coloms de manera incontrolada. Aquest fet comporta que els coloms no s'alimentin amb el pinso anticonceptiu que s'utilitza com a mètode de control de la població d'aquestes aus, i també pot provocar en els coloms una malaltia intestinal, la coccidiosi, que els causa diarrees, augmentant la insalubritat al municipi.













Des del 2014, l'Ajuntament ha introduït la reducció de la natalitat com a mètode de gestió de la població de coloms. Aquest fet ha permès reduir la població de coloms, operant en consonància tant en valors de benestar animal com d'eficàcia en el control de la superpoblació de coloms a l'espai públic.





La tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament, Victòria Gázquez, ha destacat la importància que la població no alimenti aquestes aus, ja que això fa que el mètode anticonceptiu no sigui eficaç. "L'alimentació incontrolada fa que els coloms no mengin el pinso anticonceptiu i el mètode de control perd eficàcia", destaca Gázquez.





A més de l'efecte anticonceptiu, l a nicarbazina té com a efecte secundari la cura de la coccidiosi, una malaltia intestinal que provoca diarrees. Aquest fet juntament amb la reducció d'individus comporta també la reducció de la quantitat d'excrements als espais públics. "El pinso anticonceptiu té nicarbazina, una substància que, a més d'evitar que es reprodueixin, els cura una malaltia intestinal i evita que els coloms tinguin diarrees i, per tant, que embruten menys amb els seus excrements" explica la tècnica de Salut Pública.





El control de la població de coloms es fa mitjançant el subministrament de ovistop, un producte formulat a base de grans de blat de moro recobert amb nicarbacina, que actua com a anticonceptiu pels coloms. Aquest tractament es porta a terme sota prescripció veterinària, amb la corresponent autorització per part de la Generalitat de Catalunya.





Els dispensadors de pinso amb nicarbazina administren cada dia una dosi de 8 grams per colom present en el seu punt d'administració. El tractament es perllonga durant tota l'estació reproductora dels coloms, que sol anar de març a novembre. Es tracta d'un producte totalment segur, tant per a la salut dels coloms, com també per a la altres animals, persones o pel medi ambient.





SENSIBILITZACIÓ

Per reduir la població de coloms, els últims anys des de la regidoria de Salut Pública de l'ajuntament de la localitat es duen a terme diverses campanyes de sensibilització a la població sobre la necessitat de no alimentar els coloms per evitar problemes de superpoblació. Les campanyes informatives se centren en espais on els coloms proliferen i poden causar més problemes.





Actualment, a Olesa de Montserrat hi ha quatre punts d'alimentació dels coloms: a la Plaça de la Dignitat, al terrat de l'edifici de teatre de la Passió, al carrer Barcelona i a la plaça de la Sardana. Els dispensadors semblen papereres i el pinso no suposa cap risc ni per les persones ni per altres animals.





El seguiment exhaustiu del tractament anticonceptiu ha permès obtenir els resultats esperats, ja que, a l'espera de disposar de les dades de 2020, des de desembre de 2014 fins a desembre de 2019, la població de coloms al nucli urbà s'ha reduït en un 55% .





L'Ajuntament també continua fent requeriments a propietaris d'edificis desocupats perquè s'evitin que els coloms facin niu. El control de coloms és necessari ja que la presència excessiva d'aquests animals als cascos urbans pot arribar a comportar problemes a la ciutadania, per exemple, transmetre malalties, provocar al·lèrgies i malmetre el mobiliari urbà, ja que que els seus excrements són altament corrosius.