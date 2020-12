Els sindicats denuncien que la DGT de Barcelona és un possible focus de contagi de la Covid-19

Les màscares amb vàlvula d'exhalació només haurien d'usar-dins de l'àmbit professional requerit i per a casos molt concrets. La pandèmia de la Covid-19 ha estès el seu ús a la ciutadania tot i saber-se que protegeixen a qui la porta, però no a qui pugui estar al seu costat, d'aquí el sobrenom de "màscares de l'egoista".





La Direcció General de Trànsit a Barcelona permet l'accés a les dependències per realitzar tràmits a persones que vénen amb mascaretes d'aquest tipus, que poden romandre una mitja hora a la sala d'espera fins a ser atesos. El perill és evident ja que aquestes persones que porten les màscares amb vàlvula poden estar infectades i contagiar a les persones que comparteixen l'espai i posteriorment a personal de la pròpia DGT.





La Secció Sindical de CGT porta denunciant aquest fet des del setembre, quan va proposar a la Prefectura de Trànsit que per no generar enfrontaments i donada la dificultat d'aconseguir cita prèvia, s'oferís una màscara quirúrgica a aquestes persones mentre romanguin a l'interior de la DGT realitzant tràmits. La resposta de la direcció era que no es podia fer res perquè a Catalunya no està prohibit el seu ús.





Es dóna el cas que ara la DGT prohibeix la seva utilització per a la pròpia plantilla (segons la "Guia de bones pràctiques a la DGT davant de la Covid-19") i a l'àrea d'exàmens, amb una instrucció que impedeix el seu ús a l'aula d'examen teòric i en els vehicles d'examen pràctic. Es pot produir l'absurd que la persona amb mascareta amb vàlvula que vulgui accedir a l'aula de teòrica amb entrada al carrer Mineria no pugui fer-ho, però sí que podria fer-ho per l'altra entrada de la Prefectura a Gran Via, posant en clar perill no només la salut de personal de la DGT sinó la resta de públic que ve a realitzar tràmits. El mateix perill es dóna a l'Oficina Local de Trànsit de Sabadell, dependent de Barcelona.





La Secció Sindical de la CGT ja ha fet denúncia a l'Agència Catalana de Protecció de la Salut ja Inspecció de Treball perquè no es permeti accedir a cap dependència de la DGT a persones amb aquest tipus de mascaretes.