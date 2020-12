La indústria de l'alimentació pateix una disminució en vendes de 3.680 milions des de l'inici de la pandèmia

La indústria d'alimentació i begudes ha patit una disminució estimada en termes de facturació de 3.680 milions d'euros des de l'inici de la pandèmia del Covid-19 el passat mes de març, segons un estudi elaborat per la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) i l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que reflecteix l'efecte del Covid-19 sobre les principals magnituds econòmiques del sector.



La pervivència de les restriccions per controlar la pandèmia fa preveure que la producció seguirà aquesta línia fins a final d'any. FIAB estima que, per al conjunt del 2020, el valor de la producció arribarà aproximadament els 116.700 milions d'euros, un 3,6% inferior a la xifra de 2019.



A conseqüència d'aquest retrocés, al mes d'octubre d'aquest any el teixit empresarial del sector ha comptabilitzat prop de 1.800 empreses menys en comparació amb el mes de febrer, una disminució del 6,8%.



"Tenint en compte la presència de sector a tot el territori nacional, la seva especial contribució a les zones amb menors índexs de renda per habitant i l'efecte arrossegament sobre la resta d'activitats productives, el retrocés en la producció suposa un important revés per a la competitivitat de la indústria, especialment per a les empreses d'alimentació i begudes de mida petita, orientades principalment al mercat local i regional ", ha desatacat el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.



Encara que durant la crisi s'ha produït un augment del consum a la llar, aquest segment no assumeix la caiguda experimentada en hostaleria, a causa del tancament de bars i restaurants i a les limitacions a la mobilitat amb la pràctica paralització del turisme internacional.



Mentre que el 2019 les vendes a canal Horeca van arribar als 20.900 milions d'euros, l'impacte de les mesures adoptades per la crisi del Covid-19 llancen unes pèrdues d'entre un 50% i un 60% de les vendes de la indústria per aquest canal pel que fa a les de 2019, passant a representar 9.200 milions d'euros.



Així mateix, l'activitat en el mercat exterior es manté per l'efecte conjuntural del gran augment de les exportacions de productes del porcí a la Xina. No obstant això, les vendes a mercats internacionals com la Unió Europea, el principal soci comercial d'Espanya, retrocedeixen un 1,1%.



"La internacionalització és un pilar estratègic per al sector i per seguir creixent, hem de resoldre aquelles situacions que estan perjudicant els productes espanyols, com els aranzels als Estats Units i l'encara incerta resolució del Brexit", ressalta el director general de FIAB.



RECUPERA OCUPACIÓ



D'altra banda, la indústria d'alimentació i begudes mostra una clara tendència d'estabilitat que es veu reflectida en el comportament dels Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).



Durant els mesos d'abril i maig es va aconseguir el major nombre de treballadors de sector acollits a aquesta figura, amb un màxim de 45.800, el que es tradueix en un descens interanual del 15% en termes d'afiliació. Des d'aquest pic, el sector ha anat recuperant ocupació, segons FIAB, i s'ha observat un descens continuat fins a l'octubre, quan es van comptabilitzar el 2,6% de treballadors en ERTO.



A més, des de l'inici de la pandèmia un total de 10.129 empreses del sector han recorregut al finançament associada als avals ICO, amb un total de 5.218 milions d'euros atorgats. La utilització d'aquestes línies de finançament llança un impacte directe sobre el valor afegit brut de 2.081 milions d'euros i un efecte directe positiu sobre l'ocupació d'aproximadament 35.000 llocs de treball.