Iberdrola i BNP Paribas revolucionen el mercat del rènting i impulsen la mobilitat sostenible a Espanya

Iberdrola i el Grup BNP Paribas volen revolucionar el mercat del rènting a Espanya i reforçar l'ambició de la seva estratègia de mobilitat sostenible a Espanya. Per això, les companyies han arribat a un acord que inclou una nova solució, anomenada Tot inclòs, adreçada a particulars i empreses, que integra en una sola oferta el rènting de el vehicle elèctric a través d'Arval, la instal·lació de el punt de recàrrega finançat per BNP Paribas Leasing Solutions i el consum d'energia -en l'habitatge i en via pública- per els km contractats subministrat per Iberdrola. D'aquesta manera es dóna resposta a un dels segments de major potencial de creixement en els propers anys: l'electrificació de flotes associada al repartiment del comerç en línia.





La col·laboració entre les empreses s'estendrà a altres àmbits i permetrà a l'energètica la instal·lació d'infraestructura de recàrrega en diverses oficines de Grup BNP Paribas a Espanya. D'aquesta manera, els clients i empleats de l'entitat financera podran recarregar els seus vehicles elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació neta, amb certificats de garantia d'origen renovable (GDOS).





Així mateix, en base a aquest acord, Iberdrola i BNP Paribas Real Estate, promourà punts de recàrrega entre els principals operadors immobiliaris i centres comercials.





La col·laboració inclou també el disseny i llançament de solucions de finançament per part de BNP Paribas, a través de les seves filials de leasing i de préstec a el consum, per a clients d'Iberdrola a Espanya i altres països europeus on operen BNP Paribas i l'energètica amb solucions de mobilitat sostenible (Smart Mobility) i autoconsum (Smart Solar), com és el cas de Portugal, Itàlia i França.





"L'acord mostra l'ambició de tots dos grups per seguir impulsant l'electrificació del transport i constata la necessitat de seguir col·laborant amb tots els agents del sector per respondre als reptes d'una mobilitat basada en energia neta i sense emissions de CO2. Amb BNP Paribas, a més, hem aconseguit dissenyar una proposta integral i única, que respon a les necessitats d'un dels segments de major creixement en l'àmbit de l'electrificació de el transport, com són les flotes destinades a el repartiment d'última milla de les compres online ", explica Raquel Blanco, directora global de Smart Mobility d'Iberdrola.





Alberto Sarricolea, responsable de Banca Corporativa de BNP Paribas a Espanya, assenyala que "per al Grup aquest acord suposa posar moltes de les nostres capacitats (renting, leasing, serveis de real estate i de crèdit al consum) a el servei d'un client amb el qual mantenim una estreta relació, tant a Espanya com a nivell internacional ". A més, aquest acord "encaixa perfectament amb les ambicions de BNP Paribas en matèria de sostenibilitat", afegeix.





Els punts de recàrrega elèctrica que instal Iberdrola sota aquest acord estaran disponibles en l'aplicació mòbil 'Recàrrega Pública Iberdrola', l'única app que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric operatius a Espanya, tant d'Iberdrola com de la resta d'operadors. Des de la app, es geolocalitza el carregador i es pot reservar i pagar des del mòbil.





Amb aquest acord, les dues companyies reforcen la seva cooperació, ja que el grup BNP Paribas és un dels partners financers d'Iberdrola per a l'activitat de banca corporativa i d'inversió i, a través de la seva filial Arval, és el proveïdor de vehicles elèctrics de flota de l'energètica.





MOVILIDADA ELÈCTRICA

Iberdrola segueix apostant per l'electrificació del transport en la seva estratègia de transició cap a una economia descarbonitzada, com a palanca clau per a la reducció de les emissions i la contaminació, així com per a la recuperació verda.





La companyia desplega un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d'euros, amb el que intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els propers anys.





La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com en via urbana, en ciutats i en les principals autovies en els propers cinc anys. L'aposta pel desplegament d'estacions d'alta eficiència es concretarà en la instal·lació d'estacions ultra ràpides (350 kW) cada 200 quilòmetres, súper ràpides (150 kW) cada 100 quilòmetres i ràpides (50 kW), cada 50 quilòmetres.





Iberdrola és conscient de la necessitat d'impulsar l'electromobilitat a Espanya a través d'una acció coordinada i eficaç amb els principals agents implicats. La companyia continua identificant oportunitats per generar un ecosistema industrial, comercial i d'innovació que permeti consolidar el desenvolupament de la mobilitat sostenible. Per això, ha completat ja més de 40 acords de desplegament d'infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles.





Iberdrola ha estat la primera empresa espanyola a subscriure la iniciativa EV100 de The Climate Group, amb l'objectiu d'accelerar la transició cap als vehicles elèctrics, comprometent-se a electrificar tota la seva flota de vehicles i facilitar la recàrrega a el personal en els seus negocis a Espanya i Regne Unit a 2030.