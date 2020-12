Regne Unit recomana que les persones amb al·lèrgies no es posin la vacuna de Pfizer

Les persones amb un "historial important" de reaccions al·lèrgiques no es posin la vacuna contra COVID-19 de Pfizer i BioNTech, recentment aprovada al Regne Unit, després de registrar dos casos de reaccions al·lèrgiques.





"Com és habitual en les noves vacunes, aconsellem, com a mesura de precaució, que les persones amb un historial important de reaccions al·lèrgiques no rebin aquesta vacuna després que dues persones amb un historial de reaccions al·lèrgiques importants responguessin negativament ahir", ha ressaltat en un comunicat el director mèdic del Sistema Nacional de Salut britànic (NHS, per les sigles en anglès), Stephen Powis.





Aquests dos treballadors sanitaris "s'estan recuperant bé", segons puntualitza Powis. Regne Unit va començar aquest dimarts la seva campanya de vacunació, convertint-se en el primer país al món en autoritzar oficialment una vacuna contra COVID-19.