Terrassa posa 49 multes durant l'última setmana per infringir les mesures restrictives per frenar el Covid

La Policia Local de Terrassa ha emès 49 denúncies a ciutadans per incomplir les mesures restrictives per frenar el Covid-19, segons informa l'ajuntament a través d'un tuit.





S'han posat 20 multes per no portar mascareta; altres 20 per no respectar el confinament nocturn; 4 per consum d'alcohol a la via pública; i cinc a establiments que no han respectat les restriccions.