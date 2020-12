Salut farà un nou cribratge intensiu per als usuaris dels CAP de Llefià i de la Salut a Badalona

El Departament de Salut de la Generalitat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català de la Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica, porta a terme un cribratge intensiu contra la Covid19 per a la població de més de 16 anys que viu a la zona d’influència del CAP de Llefià i del CAP de La Salut. Des d’avui dimecres, 9 de desembre, fins al dissabte, 12 de desembre, es faran testos antigènics ràpids al Palau Municipal d’Esports de Badalona.





Aquesta nova actuació preventiva, dirigida als usuaris de més de 16 anys del CAP Llefià i del CAP de La Salut, té la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. En els propers dies, les persones que estan cridades a participar al cribratge rebran un SMS informatiu. En cas de no rebre el SMS, es pot acudir al punt de cribratge igualment.





La realització dels testos antigènics ràpids (TAR) es farà des d’avui i fins a divendres, de les 14 a les 21 hores. I el dissabte, de les 9 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores. És important que tothom porti la targeta sanitària per facilitar el tràmit de la realització de la prova.





Pel que fa als resultats del test, si és positiu es tindrà de manera ràpida. Si és negatiu, s’enviarà un SMS en les properes hores i també es penjarà a plataforma La Meva Salut.





Crida a la participació





El Departament de Salut convida la població a participar activament en aquestes proves, que han de servir per aturar l’extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes persones no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.