Salut adverteix que les 15 properes setmanes seran les de "major risc"

El director de Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha insistit aquest dimecres que queden per davant les 15 setmanes de "major risc" de la pandèmia de coronavirus a Catalunya amb l'arribada de l'hivern.













En declaracions als periodistes, Comella ha concretat que les temperatures baixes comporten més interacció social en espais tancats i dificultat per ventilar aquests espais, una situació que "abona" la transmissió de virus.





A l'ésser preguntat per la resposta ciutadana i les aglomeracions durant el passat pont, Comella ha recordat que el que ha passat aquest cap de setmana no es reflectirà en els indicadors epidemiològics fins que no transcorrin entre set i deu dies.





Així mateix, ha subratllat que la tendència actual és a la baixa i ha destacat l'"interès" de les autoritats sanitàries que es mantingui així perquè, segons ell, és probable que puguin haver rebrots i fins i tot una nova onada de casos.





Així, ha advocat per no llençar per la borda tot el recorregut de gestió de la pandèmia que s'ha fet fins ara en les pròximes setmanes i ha insistit que no s'ha viscut un hivern d'"aquesta complexitat".