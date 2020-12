Gairebé el 70% dels catalans creu que hi ha molta o bastanta corrupció

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha constatat la tendència a la baixa de la percepció de la corrupció dels catalans, i ha explicat que aquest any un 67,2% dels catalans "creu que hi ha molta o bastanta corrupció ", mentre que el 2018 era d'un 71,9%, i el 2014 d'un 82,3%.





Així es desprèn dels resultats de l'baròmetre 2020 'La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes' que ha presentat Gimeno de forma telemàtica aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció, que se celebra cada 9 de desembre.





El director d'Antifrau ha explicat que el baròmetre, que es realitza cada dos anys des de 2010, recull dades "sobre la percepció de la corrupció a Catalunya, sobre els nivells de transparència i integritat en les administracions públiques catalanes, i sobre actituds i comportaments de la ciutadania "mitjançant entrevistes telefòniques a 850 persones.





PROBLEMA GREU





La cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de Antifrau, Lourdes Parramon, ha afirmat que "un 79,5% dels enquestats percep la corrupció a Catalunya com un problema greu o bastant greu, una xifra que el 2018 se situava en el 81,3% ".





Per gènere, ha explicat que les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció que els homes --un 71,6% de les dones contra un 61,6% dels homes--, i que les dones consideren que és un problema més greu del que ho consideren els homes.





Lourdes Parramon ha indicat que el 18,2% dels enquestats han respost haver vist conductes impròpies en el lloc de treball, mentre que en el 2018 era d'un 30%, i ha manifestat que ha baixat la identificació de criteris inadequats en l'aplicació de la norma --15,1% davant el 22,9% en 2018--, el afavorir familiars, amics, empreses --17,8% davant el 22,5% en 2018--, l'acceptació de regals - 8,7% enfront de l'12,2% en 2018--, i l'acceptació d'un suborn --3,5% enfront de l'4,2% en 2018--.





TOLERÀNCIA SOCIAL





La responsable de Relacions Institucionals ha asseverat que "la tolerància social cap a comportaments inapropiats ha experimentat una evolució irregular": la conducta d'l'alt càrrec que admet com a regal una caixa de vi creix en acceptació --un 21,1% enfront de l'17,7 % en 2018--, i també passa amb una persona que treballa en el sistema sanitari públic que ajuda a un familiar a saltar-se la llista d'espera --14,4% davant el 11% en 2018--.





"Que un polític contracti un amic íntim per un càrrec de confiança és acceptat per un 6,4% dels enquestats front un 8,5% de l'baròmetre anterior, o fer trampa en l'empadronament per triar escola és justificable pel 26,9 % dels enquestats ", ha afegit.





VISIÓ DE LA POLÍTICA





El director de l'Oficina ha manifestat que "la visió que té la ciutadania de la política i els que es dediquen no és bona", i ha explicat que disminueix significativament el percentatge que creu que els partits polítics es financen il·legalment --un 43, 1%, mentre que durant el 2018 era de 51,9% -.





Des Antifrau, han assegurat que els joves de 18 a 29 anys són els més tolerants amb les conductes corruptes, i també han expressat que s'ha observat un descens en la confiança en el personal al servei de l'administració, que un 78,6% de la ciutadania censura els vincles entre política i negocis, i que ha disminuït la percepció sobre la transparència en les institucions --un 59% els considera 'poc' o 'gens' transparentes--.





Respecte a la informació sobre la corrupció que ofereixen els mitjans de comunicació, els enquestats consideren 'poc' o 'gens' objectiva amb un percentatge de l'74,9%, una xifra que ha augmentat significativament respecte al 2018, que s'ha situat en 66, 2%.





DRETS HUMANS





Finalment, la ciutadania atorga la nota d'un 5,81 a la policia per combatre la corrupció, un 5,72 a les ONG i altres associacions, un 5,55 a l'Oficina d'Antifrau, i que s'ha suspès a la justícia ia els mitjans de comunicació amb un 4,87 i un 4,5, respectivament.





Gimeno ha manifestat que "la corrupció juntament amb la pandèmia és la major amenaça per a l'economia i la sostenibilitat", i ha assegurat que lluitar contra la corrupció és lluitar a favor dels drets humans.