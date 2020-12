Juan Miguel Cervilla, l'agent assassinat per ETA, tindrà un carrer a Barcelona 20 anys després de la seva mort

El proper dia 20 de desembre es compleixen 20 anys de la mort de l'agent Juan Miguel

Gervilla a mans de la banda terrorista ETA. Una de tantes morts que, molts anys desprès, des del cos de la Guàrdia Urbana asseguren que "els segueix colpint intensament i els recorda la mort d’un company, d’un servidor públic".













Gervilla va morir el 20 de desembre de l'any 2000 a la Diagonal, quan es va apropar per empènyer un vehicle avariat sense saber que estava ple d'explosius i que els homes de l'interior volien matar-lo.





Aquell matí de desembre, van matar el Juan Miguel mentre intentava ajudar unes persones, complint amb les seves obligacions quotidianes. Des del cos asseguran que va ser un sacrifici terrible en el compliment del seu deure com a membre de la Guàrdia Urbana. La mateixa Guàrdia Urbana, que setmanes desprès detenia els membres del “comando Barcelona”.





"Moltes emocions es barregen en recordar aquesta part de la nostra història", explica en un comunicat Pedro Velázquez Moreno, el cap de la Guàrdia Urbana. "De fet, quan escric el nom del nostre company, ho faig amb tant de respecte que m’agradaria envoltar-lo només de paraules de consideració que estiguessin a l’alçada del seu record i del seu sacrifici".





"Mai ningú ens tornarà el Juan Miguel, però mantindrem viu el seu record i treballarem junts per lloar la seva memòria", prossegueix Velázquez.





A partir del proper diumenge 20 de desembre, un carrer de Barcelona portarà el seu nom i el record de les víctimes del terrorisme. D’aquesta manera, 20 anys desprès, la ciutat dedicarà un acte de record al guàrdia urbà al mateix lloc on quedarà inscrit per sempre el seu nom. Un acte en què hi haurà la seva família i companys.





"Moltes persones han treballat per aconseguir que les paraules es concretin en fets en forma d’homenatge, sense deixar espai per a protagonismes personals i sí pel respecte i pel record", conclou Velázquez.