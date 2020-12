Barcelona perd el concurs per albergar la tercera seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques

La candidatura de Barcelona per acollir la tercera seu de el Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Termini Mitjà (ECMWF) ha quedat finalment segona enfront de la ciutat alemanya de Bonn, que serà qui aculli aquesta seu europea.









Així ho ha afirmat al Congrés el secretari d'Estat per a la UE, Juan-González Barba, que ha dit que li hauria agradat donar davant la Comissió Mixta per a UE un anunci positiu, però finalment "hi va haver una competició tancada" i la ciutat ha quedat en segon lloc.





Es tractava d'un projecte impulsat conjuntament des del Govern central, la Generalitat i el consistori, i que ha treballat un equip format per professionals i tècnics de les tres administracions en coordinació amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC).





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat que la capital catalana hagi perdut "per unes dècimes" albergar la tercera seu de l'ECMWF, ha felicitat la ciutat guanyadora i ha agraït la unitat institucional al voltant de la candidatura.





"Seguirem treballant per fer de Barcelona capital de ciència a Europa", ha afegit en un tuit l'alcaldessa, que ha destacat la feina després d'aquest projecte impulsat conjuntament des del Govern central, la Generalitat i el consistori.





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), també ha agraït en un missatge a Twitter el treball conjunt de totes les administracions i de l'equip tècnic de la candidatura: "Finalment, no ha estat possible".





NOVA SEU DE BONN

Aquesta nova seu s'unirà a la de Reading, al Regne Unit, i a la qual ja s'està construint a la ciutat italiana de Bolonya, que acollirà el 2021 el nou superordinador de centre.





L'ECMWF ha assegurat en un comunicat aquest dimecres que Bonn començarà a rebre personal a mitjans de 2021 en oficines temporals, ja que les permanents estan previst que estiguin a punt el 2026.





La selecció de la nova seu es va dur a terme mitjançant un concurs internacional dins dels estats membre, i entre els criteris que van regir figuren els aspectes financers de la candidatura, però també les "credencials ambientals i com permetria la col·laboració científica".





La directora general de l'Institut Meteorològic Danès, Marianne Thyrring, que va presidir l'avaluació, ha lloat l ' "alta qualitat" de les propostes rebudes per ECMWF, que evidencia el compromís amb el futur climàtic.





La directora general de ECMWF, Florence Rabier, ha agraït el suport constant dels estats membre a l'organisme, i ha subratllat que els dos pols a Itàlia i Alemanya, al costat de la seu al Regne Unit, és una "distribució perfecta per a garantir el millor intercanvi possible de coneixements "a Europa.