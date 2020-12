La pandèmia ha incrementat la vulneració dels drets humans al món

El 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans en commemoració a la data en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal de Drets Humans, l'any 1948. En aquell moment, després de la Segona Guerra Mundial, la declaració es va crear amb la intenció d'"assegurar, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius".









Aquest any, el Dia dels Drets Humans es relaciona amb la pandèmia de Covid-19, amb l'objectiu de reconstruir i assegurar que els drets humans siguin la base per a la recuperació. Lluny d'aquesta realitat, la pandèmia ha demostrat que els més vulnerables han estat els que més han patit i els que menys mesures de protecció han pogut prendre davant el virus.





El dret a la salut

Fa tan sols uns dies, Amnistia Internacional va publicar un informe en què denunciava la vulneració, almenys, cinc drets humans de les persones grans en residències tant a Catalunya com a Madrid. A l'informe, explicaven que les mesures que va adoptar el Govern per respondre a la pandèmia en aquestes dues comunitats autònomes havien estat insuficients i inadequades.





"En les residències s'ha violat el dret a la salut, a la vida i a la no discriminació de les persones grans. A més, les decisions de les autoritats han impactat també en el dret a la vida privada i familiar i en el dret a tenir una mort digna", va assegurar Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.





Discriminació i xenofòbia

Des de l'inici de la pandèmia, les persones asiàtiques han patit atacs i comentaris xenòfobs, tant en els mitjans de comunicació i declaracions dels polítics com a les xarxes socials i als carrers.





Donald Trump no va trigar gaire a anomenar el coronavirus "el virus xinès", i Mike Pompeo el va batejar ràpidament com "el virus de Wuhan". Aquest vocabulari va provocar que gran part dels nord-americans parlessin com els seus representants polítics i marginessin a la població asiàtica o d'ascendència asiàtica.









Al Regne Unit hi ha hagut violència física directa contra algunes persones asiàtiques, que han patit agressions a la cara. A més, han estat blanc de burles i els han acusat de propagar el virus, tal com denuncia l'oenagé Human Rights Watch.





El mateix ha passat en països com Austràlia, on dues dones van atacar a unes estudiants xineses, les van cridar "maleïdes immigrants" i els van dir que tornessin a la Xina.





A més de la discriminació a les persones asiàtiques, en alguns països com l'Índia i Sri Lanka, els líders són hinduistes i musulmans pateixen des de fa anys una creixent discriminació, hi ha hagut un augment dels atacs i incidents contra les persones musulmanes en relació amb el coronavirus.





Violència a Llatinoamèrica contra les poblacions indígenes

Durant la pandèmia també han incrementat els atacs als pobles indígenes i, sobretot, als líders i defensors dels drets humans. Els atacs van des d'amenaces, campanyes de difamació, intimidacions de diferents tipus fins agressions, detencions, tortures i assassinats. Si bé els assassinats i atacs de defensors de drets humans eren alarmants abans de la pandèmia, la crisi actual ha provocat que es disparin.





L'oenagé Mans Unides denuncia que l'incompliment de drets i la violència que pateixen les poblacions estan relacionats amb l'expansió de projectes extractius i agroindustrials en regions indígenes i camperoles.





A la Carta de Mocoa, la declaració institucional del IX Fòrum Social Panamazònic -que es va celebrar a novembre- es denuncia que "el confinament ha servit per intensificar els megaprojectes miners i energètics, d'infraestructura i d'expansió de l'agroindústria i la ramaderia extensiva" , el que suposa un "despullament extrem" dels recursos "vitals per a la sostenibilitat física i cultural de tots els pobles de l'Amazònia".





Segons Raquel Carballo, responsable de projectes de Mans Unides a Amèrica Central, a hores d'ara hi ha una limitació de llibertats i drets que redueix el marge d'acció d'organitzacions i defensors de drets humans. Carballo denuncia a més que s'ha incrementat la violència contra líders i comunitats que han denunciat invasions, desallotjaments i apropiacions de territori per a l'explotació de recursos naturals.