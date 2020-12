El Govern central frena l'intent d'Iglesias de muntar una trobada amb el Polisario

El vicepresident de Govern central Pablo Iglesias va intentar muntar una trobada amb representants de el Front Polisario durant el viatge oficial del president de l'Executiu, Pedro Sánchez al Marroc. La constància que des de Podem s'estava intentant organitzar aquesta trobada va ser el motiu pel qual es va optar per deixar fora del viatge oficial al Marroc a Pablo Iglesias.









Segons una informació que publica El Confidencial Digital, el Ministeri d'Exteriors va rebre algunes informacions que confirmaven que des del partit morat s'estaven fent gestions perquè Esglésies mantingués algunes reunions do dirigents del Polisario, sempre a l'marge de la delegació oficial.





Això va provocar un gran malestar en el si de Govern, de manera que s i va decidir que el vicepresident no fos inclòs en la delegació oficial del viatge a país alauita ja que no volien que es repetissin accions com les protagonitzades per Esglésies en el viatge oficial a Bolívia.





En aquella ocasió, el líder de aprofitar a l'estada al país sud-americà per mantenir reunions, al marge de l'agenda oficial, amb dirigents de l'esquerra llatinoamericana i per signar un manifest al costat de dirigents com Evo Morales, contra l'amenaça de la ultradreta . Això va provocar indignació en la resta de l'expedició.





En el si de Govern són plenament conscients dels lligams que manté Podem amb alguns membres del Front Polisario i de les manifestacions públiques de el vicepresident posicionant-se a favor d'algunes de les pretensions dels sahrauís. De fet, ha demanat públicament el retorn de l'enviat especial de l'ONU per al Sàhara Occidental o la celebració d'un referèndum d'autodeterminació del Sàhara.





Això sense oblidar que una reunió del número dos de Pablo Iglesias, Nacho Álvarez, amb una delegació de representants sahrauís despertar els recels del Marroc, de manera que la ministres d'Exteriors, Arancha González Laya, va haver de donar explicacions. Iglesias va assegurar que la cita l'havia organitzat l'ONCE per tractar una col·laboració amb persones invidents, però Nacho Álvarez va afirmar en les xarxes socials que s'havia reunit amb la ministra Suilma Hi ha Emhamed Salem, responsable d'Afers Socials de la República Àrab Sahrauí Democràtica