Un exalt càrrec de l'Exèrcit d'Israel certifica l'existència d'extraterrestres i d'una "federació galàctica"

¿L'Estat d'Israel s'ha posat en contacte amb extraterrestres? Segons el general retirat israelià i professor actual Haim Eshed, la resposta és sí, però s'ha mantingut en secret perquè "la humanitat no està preparada".





Parlant en una entrevista amb el diari israelià Yediot Aharonot, Eshed, qui es va exercir com a cap del programa de seguretat espacial d'Israel durant gairebé 30 anys i ha rebut tres vegades el Premi de Seguretat d'Israel, ha explicat que tant Israel com els Estats Units han estat bregant amb extraterrestres durant anys.





Eshed ha sostingut que hi ha una "Federació Galàctica". L'excap de seguretat espacial de 87 anys va donar més descripcions sobre exactament quin tipus d'acords s'han fet entre els extraterrestres i els EE. UU., Que aparentment s'han fet perquè volen investigar i comprendre "l'estructura de l'univers". Aquesta cooperació inclou una base subterrània secreta a Mart, on hi ha representants nord-americans i alienígenes.





Si és cert, això coincidiria amb la creació de la Força Espacial per part de president dels Estats Units, Donald Trump, com la cinquena branca de les forces armades dels Estats Units.





Eshed insisteix que Trump els coneix i que estava "a punt" de revelar la seva existència. No obstant això, la Federació Galàctica suposadament li va impedir fer-ho, dient que desitjaven evitar la histèria massiva ja que sentien que la humanitat necessitava "evolucionar i arribar a una etapa en què ... entendrem què són l'espai i les naus espacials", ha informat Yediot Aharonot.