Estats Units denuncia a Facebook per monopoli i demana que desinverteixi en Instagram i WhatsApp

La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units (FTC, per les sigles en anglès) en conjunt amb una coalició de fiscals de 46 estats de país ha presentat aquest dimecres una demanda contra Facebook que aspira a reduir la mida de l'empresa i la seva posició de mercat.





Els demandants, que han presentat l'escrit davant d'un tribunal de Washington, han acusat Facebook de mantenir "il·legalment" la seva posició de "monopoli" en el sector de les xarxes socials mitjançant una sèrie de conductes anticompetitives, incloent la compra de possibles rivals com Instagram i WhatsApp en 2012 i 2014, respectivament.





"Aquest curs de conducta danya la competència, deixa als consumidors amb poques opcions per les seves xarxes socials personals i priva els anunciants dels beneficis de la competència", ha subratllat la FTC en un comunicat.





D'aquesta manera, els demandants han sol·licitat al tribunal que obligui a Facebook a realitzar desinversions d'actius o reestructuracions del seu negoci, especialment en relació amb WhatsApp i Instagram. Així mateix, la FTC i els estats demandants esperen que Facebook no pugui imposar "condicions anticompetitives" als desenvolupadors de programari i que l'empresa hagi de buscar aprovació prèvia per a qualsevol fusió o adquisició futura.





"Les xarxes socials són centrals per a les vides de milions de nord-americans. Les accions de Facebook atrinxerar i mantenir el seu monopoli nega als consumidors el benefici de la competència. El nostre objectiu és fer marxa enrere a la conducta anticompetitiva de Facebook i restaurar la competència per que la innovació i la lliure competència puguin aflorar ", ha assegurat de la Oficina de competència de la FTC, Ian Conner.





Segons l'acusació, Facebook va decidir comprar Instagram per aprofitar el canvi de preferències cap a la compartició de fotos i l'auge dels 'smartphones' en lloc de competir amb ella. Així mateix, en 2014 l'empresa va acordar comprar WhatsApp davant el risc que el servei de missatgeria instantània per a neutralitzar la seva futura competència i per elevar una barrera d'entrada, ja que qualsevol altra aplicació tindria difícil guanyar l'escala que havia aconseguit WhatsApp.





Així mateix, la FTC i els fiscals acusen Facebook d'haver realitzat pràctiques competitives a l'haver restringit l'accés a la seva interfície de programació (API) a aquells desenvolupadors i empreses que es comprometessin a no crear funcionals que competissin amb Facebook.





"Estem revisant les acusacions i aviat tindrem alguna cosa més a dir. Anys després que la pròpia FTC acceptés les nostres adquisicions, el Govern ara vol esmenar-sense tenir en compte l'impacte que tindria aquest precedent en la comunitat empresarial o en la gent que tria utilitzar els nostres productes cada dia ", ha assegurat l'empresa en un comunicat difós en el seu compte de Twitter.





Al juliol de l'any passat, la mateixa FTC juntament amb la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès) van imposar dues multes de 5.000 i 100 milions de dòlars (4.141,5 i 82,8 milions d'euros ) a Facebook pel cas Cambridge Analytica.