Sis de cada deu consumidors no realitzaran compres superiors a 600 euros per Nadal pel Covid-19

El 64% dels consumidors reconeix que no té intenció de fer cap compra superior als 600 euros per Nadal per l'impacte del Covid-19, segons les dades de L'Observatori Cetelem.





En concret, un dels pocs sectors que presenta percentatges de compra superiors a 600 euros és l'alimentació, a causa de les despeses pels menjars i sopars nadalencs. Així, un 16% afirma que realitzarà compres d'alimentació superiors als 600 euros a les botigues de proximitat, i un 13% en centres comercials.





D'altra banda, hi ha un 11% que afirma que la seva despesa, superior als 600 euros, serà en viatges adquirits en línia, i un altre 11% que destinarà aquest import a compres de tecnologia i informàtica, també a través d'Internet.





Segons l'enquesta de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, interrogats sobre els hàbits de consum adquirits i els que va mantenir en el futur, un 32% d'enquestats afirmava al novembre la seva disposició a comprar més en botigues de proximitat (3 punts més que l'octubre passat).





La compra en línia també augmenta un punt, el 39%, respecte a el mes anterior, i hi ha una lleu caiguda pel que fa a la compra a centres comercials (3%, enfront de el 4% de l'octubre). També l'estalvi retrocedeix tres punts respecte a l'octubre.





Finalment, entre aquells consumidors que han manifestat la seva intenció de realitzar compres de més de 600 euros en els pròxims mesos, el 31% optarà pel finançament per al pagament de les mateixes.