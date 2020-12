El Tribunal de Justícia de la UE condemna Espanya per no complir les normes de comptadors de calefacció i aigua calenta

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha condemnat aquest dijous a Espanya per haver incomplert la directiva sobre eficiència energètica en el respectiu a les normes sobre la instal·lació de dispositius de mesurament individuals de consum de calefacció, refrigeració i aigua calenta en edificis .













La Justícia europea ha donat així la raó a la Comissió Europea, que havia denunciat Espanya davant el tribunal de Luxemburg al març de 2019. Brussel·les havia obert un procediment d'infracció un any i mig abans, però Espanya no va resoldre en aquest temps els dubtes plantejades per les autoritats comunitàries sobre aquesta disposició de la directiva sobre eficiència energètica.





En concret, l'executiu comunitari qüestionava que Espanya hagués traslladat a la seva legislació nacional l'article d'aquesta normativa que obliga a instal·lar comptadors de calor o d'aigua calenta quan es subministren calefacció i refrigeració o aigua calenta en un edifici a partir d'una xarxa de calefacció urbana o d'una font central que abasti diversos edificis.





Espanya va respondre que anaven a revisar les disposicions nacionals en vigor per adaptar-les a les orientacions publicades per la Comissió Europea per facilitar l'aplicació d'aquest article de la directiva. Això passaria, han assegurat les autoritats espanyoles, com a molt tard al juliol de 2018. No obstant això, Brussel·les va portar Espanya davant del TJUE al comprovar que Espanya no havia complert.





En la sentència dictada aquest dijous, el Tribunal de Justícia declara que Espanya ha incomplert la directiva sobre eficiència energètica per no haver adoptat en el termini previst totes les disposicions nacionals necessàries per complir l'article sobre mesuradors individuals.





El tribunal de Luxemburg ha subratllat que el termini de l'ultimàtum que Brussel·les va llançar a Espanya expirava el 9 de maig de 2018, data en la qual encara no s'havia traslladat a la legislació nacional les disposicions de la directiva sobre eficiència energètica que la Comissió denunciava.





El TJUE explica a més que Espanya no discuteix el fet que el Reglament sobre Instal·lacions Tècniques en Edificis (RITE) únicament s'aplica a edificis de nova construcció ia les instal·lacions que es reformin en edificis existents, de manera que no permet garantir l'exigit en la directiva pel que fa als edificis construïts abans de la seva entrada en vigor el 2007.





A més, la sentència remarca que Espanya també reconeix que el RITE tampoc preveu la instal·lació de comptadors individuals o de calorímetres per mesurar el consum de cada radiador quan no sigui rendible o tècnicament viable la instal·lació de comptadors individuals, com exigeix la directiva.