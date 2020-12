Els primers cinc mesos del 2020 van morir 43.537 persones més que en el mateix període de l'any anterior

Durant els primers cinc mesos de l'any 2020 es van produir a Espanya 231.014 defuncions, 43.537 més que en el mateix període de l'any anterior, fet que suposa un increment del 23,2%; d'aquestes morts, cal destacar les morts per malalties infeccioses que van augmentar un 1.687,7% respecte als cinc primers mesos de 2019, corresponent el 67,5% de les defuncions a pacients amb COVID-19 identificat i el 26,9% a pacients sospitosos amb COVID-19.





Aquestes dades es desprenen de l'avanç publicat per l'INE aquest dijous, amb caràcter provisional fins que es difonguin les definitives durant l'any 2021. De moment, s'observa una variació del nombre de morts amb diferent tendència en els mesos de gener i febrer i en els de març a maig. Així, el nombre de defuncions va baixar un 4,3% durant el gener i febrer respecte al mateix període de 2019 (amb 3.568 menys), mentre que en el període de març a maig de 2020 el nombre de morts es va incrementar un 44,8% , amb 47.105 més.





Per sexe, van morir 115.541 homes (un 21,9% més) i 115.473 dones (un 24,6% més). Per causes de mort, la majoria de les defuncions es van deure a causes naturals - el 97,5% de total, 225.164 persones-, sent el 23,0% de les defuncions en els cinc primers mesos de 2020 per malalties de sistema circulatori.





Aquesta xifra, les morts pel sistema circulatori que és la primera causa de mort (una taxa de 112,2 morts per cada 100.000 habitants), va ser un 24,4% major que la del mateix període de l'any anterior. Aquest increment va ser més accentuat en els mesos de març a maig (47,2%). Per la seva banda, les causes externes es van reduir un 10,7% en els cinc primers mesos de l'any, descens que va arribar al 17,8% durant els mesos de març a maig.