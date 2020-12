Un exeducador de Mollerussa accepta 125 anys de presó per corrupció de menors

El exeducador de l'Ajuntament de Mollerussa (Lleida), que va ser detingut el maig de 2019 per suposada pederàstia, ha acceptat una condemna d'uns 125 anys de per una trentena de delictes de corrupció de menors i d'abús sexual, ha confirmat la Fiscalia de Lleida .





Jutjats de Lleida





L'home, de 46 anys, que està en presó preventiva des de la seva detenció, ha reconegut que va crear perfils falsos a les xarxes socials on es va fer passar per una menor d'uns 14 anys per contactar amb altres usuaris, tots ells d'entre 11 i 15 anys, on els oferia fotografies nua a canvi que aquests li enviessin fotos seves en actituds sexuals, segons ha avançat aquest dijous el diari 'Segre'.





Fiscalia ha assenyalat que en aplicació de l'article 76.1 del Codi Penal, el màxim de compliment efectiu de la condemna no podrà excedir de l'triple del temps pel qual se li imposi la més greu de les penes en què hagi incorregut, i ha precisat que només en una ocasió es va produir contacte físic constitutiu d'abús sexual, de manera que "la pena real a complir d'acord amb aquesta regla seria de 15 anys i 6 mesos de presó".