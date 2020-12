Foment del Treball presentarà un recurs d'inconstitucionalitat per derogar l'impost de patrimoni

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha indicat aquest dijous en una conferència que l'impost de patrimoni és confiscatori i, per això, presentarà "a través del Defensor del Poble un recurs d'inconstitucionalitat per evitar que segueixi vigent a Espanya" .





Segons ha declarat el president de la patronal, l'impost és "confiscatori" perquè grava un patrimoni que no genera les rendes suficients per pagar el gravamen.





"Volem una fiscalitat competitiva per a les empreses i per a les famílies a Catalunya i avui això no és possible per una pressió fiscal excessiva per part de Govern de la Generalitat i per part de Govern d'Espanya quan planteja amb aquests pressupostos generals (PGE) per a 2021 , un increment d'impostos i també un increment del patrimoni que li dóna caràcter indefinit, quan fins ara era temporal ", ha afirmat Sánchez Llibre.





"És un bon moment per reivindicar els drets dels ciutadans davant de la potestat impositiva de l'Estat i de la resta de les administracions públiques", ha assenyalat.





CONDONACIÓ DELS CRÈDITS ICO





I ha afegit que dimecres va contactar amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, per poder fer un plantejament conjunt un cop estiguin aprovats els Pressupostos.





Sánchez Llibre ha demanat un debat en profunditat de tot el sistema fiscal espanyol que ha de tenir l'únic objectiu d'incentivar l'economia productiva de país: "Espanya necessita una reforma fiscal en profunditat i també una estratègia per lluitar contra l'economia submergida".





Segons el president de la patronal, un 25% del PIB de país va a aquesta economia submergida, el que suposaria un augment de recaptació d'entre 25.000 i 30.000 milions en cas de combatre-la, ha puntualitzat.





Una altra de les peticions per part de Foment del Treball perquè no es destrueixin més empreses és la condonació d'una part dels crèdits ICO i ajudes directes per a les empreses que demostrin la seva viabilitat.





Així ho ha indicat Josep Sánchez Llibre en la seva intervenció en l'esdeveniment telemàtic 'Fòrum Europa. Tribuna Catalunya '.