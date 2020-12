Els Mossos estan utilitzant un gos per rastrejar persones que puguin haver quedat atrapades a la nau de Badalona

Els Mossos d'Esquadra han activat aquest dijous a un gos especialitzat perquè busqui a persones a l'interior de la nau incendiada a Badalona (Barcelona).





Segons ha informat la policia catalana a Twitter, han activat a la Unitat Canina a Badalona per fer aquesta recerca a l'interior de l'edifici, on els equips d'emergència no han pogut accedir completament davant el risc de col·lapse a causa de les conseqüències de les flames.





L'incendi, que s'ha declarat cap a les 21 hores d'aquest dijous en una nau ocupada il·legalment al barri de Gorg, ha deixat un balanç provisional de dos morts i 19 ferits --tres crítics, quatre greus i 12 lleus--.