Illa afirma que les vacunes arribaran a Espanya en menys d'un mes

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que les primeres vacunes contra la Covid-19 arribaran a Espanya "en menys d'un mes", i ha defensat que seran igual de segures que les ja aprovades i que estan incloses en el calendari de vacunació de tota la població.





"El nostre gran horitzó d'esperança és la proximitat de les vacunes. Si tot va com s'espera i es compleixen els requisits de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), les primeres vacunes arribaran al nostre país en menys de un mes ", ha destacat en la seva compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum.





El ministre ha assenyalat que els assaigs clínics de les vacunes "estan aconseguint resultats molt prometedors en un temps rècord", però ha assegurat que seran segures. "Les vacunes que finalment passin els criteris disposaran dels mateixos nivells de seguretat que qualsevol de les aprovats", ha garantit.





En aquest sentit, ha argumentat que la revisió de les vacunes per part de l'EMA "s'està realitzant sense dreceres. Amb les mateixes mesures que existeixen habitualment en altres medicaments. La diferència és que l'EMA ha posat en marxa un procés més àgil, que possibilita l'avaluació continuada a mesura que es generen els resultats, en lloc de a la fi del procediment, com s'anava fent fins ara ", ha esgrimit.





De la mateixa manera, ha defensat que tindran "un control extraordinari" de farmacovigilància, és a dir, dels possibles efectes secundaris o reaccions que es puguin trobar després de l'administració de la vacuna. "Entenem els dubtes que pot albergar la ciutadania. Però el que sí sabem avui és que les vacunes salven vides i ens protegeixen davant de moltes malalties. Gràcies a les vacunes, per exemple, la verola està eradicada des de 1980", ha detallat.





El ministre ha apuntat que la comunicació i la "màxima transparència" és la clau per transmetre a la ciutadania espanyola confiança en les vacunes. "Estem convençuts que la comunicació ha tingut un paper essencial per assegurar l'efectivitat de les mesures contra el virus. Ara ha de ser més essencial per traslladar a la ciutadania un missatge de seguretat i confiança en les vacunes", ha afegit.





Tot i la imminent arribada de les vacunes, Illa ha afirmat que Espanya es troba en "un moment molt crític de la pandèmia. Acabem de passar un llarg pont, estem a les portes del Nadal i l'hivern ... No podem baixar la guàrdia, hem de seguir mantenint les mesures de seguretat ", ha advertit.





Malgrat això, Illa ha celebrat la baixada durant cinc setmanes consecutives de la incidència acumulada a Espanya, passant de 530 casos per 100.000 habitants en 14 dies en la primera setmana de novembre a 193 ahir, segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat. "Seguim en unes xifres de transmissió molt altes, el descens de la incidència està sent lent. Ja sabem que les situacions de reducció de la corba són fràgils, de manera que hem de seguir sent prudents. Encara tenim un recorregut important fins a arribar a l'objectiu de baixar la incidència a 25 ", ha reblat.