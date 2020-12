La Generalitat obre un expedient sancionador a la residència de Tremp

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va obrir el 30 de novembre un expedient sancionador al geriàtric de la Fundació Fiella de Tremp (Lleida), investigat per la Fiscalia, en què han mort 42 residents per Covid-19, i que, segons la gerent de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, està motivat "pels informes que el va traslladar Salut Pública els dies 27, 28 i 29 de novembre".





Farreny ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa telemàtica aquest dijous, en què ha assenyalat que Salut, que va intervenir la residència el dia 28 de novembre, va donar a la direcció indicacions el dia 21, després de conèixer que havia 51 residents positius i dues dies més tard, el 23, va comprovar que no s'estaven complint les mesures recomanades.





També ha explicat que Salut va comprovar el dia 23 que "no s'havia acabat la sectorització dels positius, ni els trasllats a la zona vermella, no s'havien creat els circuits i no es feia un maneig correcte de les EPI", i ha afegit que s'observava falta de supervisió per part de la responsable higiènic sanitari per la seva baixa per Covid-19.