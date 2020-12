Un estudi col·loca Barcelona com la ciutat que combina millor l'estil 'tech' i la qualitat de vida

Un estudi de la consultora Savills Aguire Newman, titulat 'Tech Cities 2021', ha col·locat Barcelona com una de les dotze ciutats mundials més acords a l'estil de vida 'tech', consolidant-se com un centre tecnològic internacional, per ser "un destacat aeroport de connexió 'd'innovació, focus d'atracció per al capital de risc i comptar amb elements que garanteixen uns estàndards elevats de benestar ".









L'índex 'Savills Tech Lifestyle Cities', dins de l'estudi, identifica aquestes ciutats que són centres tecnològics que tenen una població de menys de cinc milions d'habitants, compten amb indústria tecnològica de grans dimensions o mitjana en ple desenvolupament i amb presència d'altres sectors complementaris, bona connectivitat a nivell global i regional, i disposen, com a mínim, d'un centre d'ensenyament superior d'alt nivell, han informat en un comunicat aquest dijous.





La capital catalana és la representant europea d'aquesta llista al costat de Amsterdam, Berlin, Copenhaguen, Dublín i Estocolm, mentre Austin, Boston, Denver i Seattle representen als Estats Units, Melbourne a la zona de l'Àsia-Pacífic i Tel Aviv a l'àrea d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica.





Una altra característica que destaca d'aquest índex és que les ciutats seleccionades "suposen un imant per atraure talent gràcies a una àmplia oferta cultural i nocturna ia oferir un bon equilibri entre una vida urbana sostenible i opcions d'activitats fora de la ciutat" i les empreses tecnològiques poden oferir entorns saludables al seu personal.





La presidenta i directora executiva de Savills Aguirre Newman, Anna Gener, ha destacat el camí de la capital catalana per ser un centre tecnològic: "Barcelona s'ha convertit en els darrers anys en un aeroport de connexió de referència de la indústria digital perquè la qualitat de vida que ofereix la nostra ciutat actua com un imant per al talent tecnològic, i després del talent, han proliferat les empreses i les inversions ".





ATRAURE JOVE TALENT TECNOLÒGIC





Barcelona també és un bon lloc per atreure jove talent tecnològic, sent la cinquena més atractiva per a això, segons l'índex 'Digital Nomad Essential Index' de Savills, incorporat en l'estudi i que encapçalen Melbourne, Eindhoven i Seattle.





L'índex s'ha realitzat fent una combinació de diferents atributs i productes que pot trobar un jove treballador 'tech', com ara el cost d'un cafè, l'accés a banda ampla ràpida, espais d'oficina flexible i la qualitat d'aire.





El responsable d'al programa 'Tech Cities', Paul Tostevin, ha afirmat que, amb la pandèmia actual, els treballadors tecnològics tenien més flexibilitat per triar on treballar que altres sectors i que això es convertirà en "un fet permanent, el que obre un nou àmbit d'oportunitats per a les persones que tenen l'interès i els recursos per intentar treballar des d'un nou lloc ".