Troben restes d'un lleopard de fa 24.000 anys a una cova de Tarragona

Investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-prop) s'han recuperat restes d'un lleopard a la cova del Cudó, a Mont-ral (Tarragona), amb una antiguitat d'uns 24.000 anys.













Es tractaria d'un dels últims exemplars d'aquests animals que van habitar les muntanyes de Prades, ja que sobre aquestes dates es va produir l'extinció de l'ós de les cavernes i de la majoria dels grans carnívors que havien poblat la península ibèrica durant el plistocè, com els lleons i les hienes, ha informat el Iphes en un comunicat.





S'han trobat un húmer i un radi en perfecte estat de conservació, pertanyents a el mateix animal, i gairebé en connexió anatòmica, en el que fa pensar que en futures campanyes arqueològiques apareixeran més restes per completar l'esquelet.





El Iphes porta treballant a la cova del cudo des 2016, que entre fa 31.000 i 10.000 anys era una cavitat que va ser usada periòdicament com a refugi pels grups de caçadors recol·lectors del paleolític superior.





L'investigador de l'IPHES Josep Maria Vergés ha assegurat que és probable que la cova fos usada com un refugi on descansar i reparar les eines danyades durant el dia, i ha remarcat que els ornaments personals trobats, fabricats amb petxines i caragols marins, indiquen una forta vinculació d'aquests grups amb la zona costanera.





Els lleopards també van utilitzar la cova com a refugi, com demostra la presència de restes de hervíbors amb evidències d'haver estat consumits per un depredador, i Vergés ha subratllat que les restes de l'lleopard no mostren evidència de mort violenta ni d'haver estat esquarterat o consumit per humans.