El jutjat de Vielha investiga a sis persones per la mort de l'ós Cachou

El jutjat de Vielha (Lleida) investiga a sis persones per la mort d'un ós, conegut com Cachou, que va ser localitzat mort en un bosc de Les (Lleida) el 9 d'abril i de què el Consell General d'Aran, basant-se en l'informe preliminar de la necròpsia, va dir inicialment que podria haver estat atacat per un altre ós i haver-se estimbat uns 40 metres.













En el procediment, obert per un delicte contra la fauna, han declarat una quinzena de testimonis, ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.





El TSJC ha assenyalat que la jutge de Vielha ha aixecat parcialment el secret de sumari que s'instrueix per la mort de l'ós Cachou i ha precisat que la part que es manté secreta contamina una altra investigació totalment independent.





A mitjans de novembre va ser detingut i posteriorment posat en llibertat un agent de Medi Ambient del Consell General d'Aran (Lleida) per la seva suposada implicació en la mort de l'ós.





Després fer-se pública l'aparició del cadàver i l'informe del Consell General d'Aran, diverses entitats ecologistes han assenyalat que no era creïble ni tenia cap fonament tècnic afirmar que Cachou s'hagués barallat amb un altre ós, argumentant que l'animal no presentava ferides al cap , on es produeixen les principals agressions en enfrontaments entre óssos.





També van considerar que no era possible que s'hagués caigut per un fort desnivell d'uns 40 metres perquè, amb el seu pes, els cops li haguessin produït fractures a les extremitats.