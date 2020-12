Els habitatges baixaran de preu en el 70% de les províncies espanyoles el 2021

El preu de l'habitatge disminuirà en set de cada deu províncies espanyoles el 2021 i creixerà de manera molt moderada en la resta, segons les previsions de CaixaBank Research per a l'any que ve, realitzades a partir de dades de l'INE i del Govern.









Així s'extreu de l'últim informe del servei d'estudis, que ha detectat que l'activitat del mercat immobiliari s'està recuperant de la caiguda experimentada durant el primer confinament.





L'informe constata que, en el tercer trimestre del 2020, les compravendes d'habitatge i els visats d'obra nova s'han recuperat gran part de el terreny perdut, una tendència que es preveu que es consolidi el 2021.





En canvi, l'impacte de la crisi en el preu de l'habitatge ha estat "relativament moderat" i l'estudi augura una certa correcció en el tram final del 2020 i la primera meitat de 2021.





L'estudi preveu increments "moderats" del preu de l'habitatge a prop d'un terç de les províncies espanyoles, entre les quals destaquen Màlaga (+ 2,0%) i Madrid (+ 0,8%), de manera que l'ajust de previsions a la baixa en l'últim any ha estat generalitzat.





Destaca que el major ajust de previsions entre octubre de 2019 i octubre de 2020 s'ha produït a les províncies urbanes, i mentre que fa un any els models predeien una revaloració de l'habitatge de el 5% de mitjana a un any vista en les mateixes, actualment prediuen un lleuger descens dels preus entre el tercer trimestre del 2020 i el tercer trimestre de 2021 (-0,2% de mitjana).





FONS EUROPEUS

CaixaBank Research ha sostingut que el Pla de recuperació europeu Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 milions d'euros, podria tenir un impacte "considerable" en el sector immobiliari europeu perquè un dels objectius principals és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.





"Està clar que la renovació de parc d'edificis europeu, on es realitzar un 40% del consum energètic de el continent, serà clau per aconseguir aquest objectiu climàtic", ha afegit.

Segons l'organisme, l'impacte econòmic provocat per la pandèmia ha posat de manifest la necessitat de crear un ampli parc públic d'habitatges de lloguer per a "solucionar l'actual carestia i tenir la capacitat per donar una solució habitacions a la població més vulnerable".





DEMANDA D'HABITATGE

L'informe ha constatat que la demanda d'habitatge "s'ha recuperat molt ràpidament" des de l'estiu i que hi ha una dicotomia entre l'evolució de l'habitatge nou i la de segona mà.





La compravenda d'habitatge nou ha repuntat amb força (+ 29,2% interanual), mentre que la compravenda de segona mà segueix baixant en termes interanuals.





En conseqüència, el pes de les compravendes d'habitatge nou ha arribat al 22,2% de total, enfront del 18,4% que van representar el 2019.





La compravenda d'habitatges unifamiliars ha cobrat força durant la pandèmia i en el tercer trimestre va marcar el màxim de la sèrie històrica, amb el 20,4% del total de transaccions registrades en aquest trimestre.





"Es constata així un cert canvi en les preferències dels consumidors, que busquen habitatges amb més superfície i espais oberts, com terrasses i jardins, com a conseqüència dels mesos de confinament que va forçar la crisi sanitària", ha assenyalat.