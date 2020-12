La Plataforma de tablaos Emblemàtics de Barcelona reclama mesures al Govern davant la dramàtica situació del sector

La Plataforma de tablaos Emblemàtics de Barcelona a través de la seva portaveu, Maria Rosa Pérez Casares - CEO de Tablao Flamenco Cordobes, que enguany hagués celebrat el seu cinquanta aniversari - va comparèixer ahir davant del Parlament de Catalunya, al Consell de Cultura, per exposar la dramàtica situació actual que viuen els tablaos a conseqüència del COVID i reclamar un programa i pla específics per al coneixement i difusió de el flamenc i els tablaos entre el públic local. També va demanar el impuls i la interpel·lació a les diferents administracions perquè arribin ajudes econòmiques urgents a uns establiments que previsiblement estaran sense activitat durant 2 anys a conseqüència de la pandèmia.

















El problema dels tablaos flamencs davant la pandèmia és principalment l'aplicació de les mesures en el seu reduït aforament. Si normalment en els tablaos pot haver-hi entre 80 i 100 persones, a l'aplicar-se les mesures de distanciament per a la prevenció del COVID (metro i mig a dos metres de distància entre assistents), l'aforament d'aquestes sales es redueix a 20/40 persones fent inviable la seva explotació.



Aquesta situació és la que denuncien des de fa setmanes des de la Plataforma de tablaos Emblemàtics de Barcelona. Durant el mes de desembre Tablao Flamenco Cordobes realitzarà, dins el programa SALA CAT , promogut pel ICEC i ASACC , quatre úniques i exclusives funcions (11, 12, 18 i 19 de desembre, entrades a la venda exclusivament en https: // salacat .cat / ) sota el nom resistència Flamenca Barcelona que pretén posar en relleu la resistència numantina del Flamenc davant la situació actual.





Fora d'aquestes quatre actuacions, l'històric tablao romandrà tancat de moment sense que se sàpiga data d'obertura.





Barcelona i Catalunya, una plaça flamenca històrica

El flamenc, declarat per la Unesco com "Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat", és un dels valors patrimonials de Catalunya. Va néixer professionalment a principis de la s. XIX i des de llavors Barcelona ha estat sempre una de les capitals mundials de el flamenc. Catalunya no ha deixat d'atraure els millors representants de l'escena flamenca ni de donar a llum a artistes de primer ordre. Barcelona té una molt notable i reconeguda pedrera d'artistes flamencs de la màxima qualitat, ahir mateix el bailaor i coreògraf català, Jesús Carmona, habitual del Tablao Flamenco CORDOBES, acaba de guanyar el Premi Nacional de Dansa 2020. I molts d'ells sorgeixen i es forgen en els tablaos locals, que juguen un paper fonamental. Els tablaos mantenen econòmicament el 90 per cent dels artistes de flamenc.