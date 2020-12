Tenir cura de la salut dels animals és clau per evitar futures pandèmies

Fotografia d'un pangolí





Aquest dijous s'ha presentat el 'Manifest: desafiaments de segle XXI en prevenció, benestar i salut animal'. Es tracta d'un treball d'anàlisi impulsat per Boehringer Ingelheim Animal Health, on es recullen les grans qüestions a afrontar en el camp de la prevenció de malalties infeccioses, el benestar i la salut dels animals per garantir, en definitiva, la salut global en el món. Així mateix, amb la iniciativa es pretén fomentar el debat al voltant de l'enfocament One Health (Una Salut), un concepte que expressa "aquest vincle que fa que si els animals estan bé, els humans també ho estiguin".





D'acord amb l'OMS, cada any apareixen en el món cinc noves patologies humanes, i tres d'elles són de procedència animal. Almenys un 75% dels agents patògens responsables de les malalties infeccioses emergents tenen origen zoonòtic, i algunes d'elles destaquen per la seva importància econòmica i el seu gran impacte en la salut pública. Una mostra exemplar d'aquesta realitat és la SARS-CoV-2, responsable de l'actual pandèmia de COVID-19.





Segons el manifest, aquest escenari ha posat en evidència amb més intensitat que mai la necessitat d'un canvi de paradigma pel que fa a l'estudi de les noves malalties. Denuncien que fins ara només s'ha tingut una agenda reactiva -es reacciona un cop que s'ha produït el brot-, quan s'hauria d'anar cap a una agenda proactiva, basada en l'anticipació. Això implica començar a investigar les malalties abans que donin el salt dels animals a la població humana.





El document ha estat signat per alguns dels més reconeguts experts en l'àmbit de la sanitat animal, que consideren indispensable "la interacció i col·laboració entre la medicina humana i la veterinària" per al control de les patologies emergents d'origen zoonòtic, ja que seva detecció en els animals permetria descobrir o anticipar més de el 90% de les noves zoonosi.





Els autors insisteixen que, tal com ha constatat la pandèmia de COVID-19, l'enorme impacte que poden generar a tots els nivells les patologies emergents d'origen animal posa de manifest el rellevant paper que ha d'exercir la professió veterinària "per investigar l'aparició de brots, establir programes de vigilància a les poblacions animals, reduir la seva prevalença en els animals domèstics mitjançant programes de control i eradicació i monitoritzar la seva existència en les poblacions d'animals silvestres ".





A més, tenint en compte que el 20% de les pèrdues en la producció animal mundial estan causades per malalties transmissibles, també és essencial la tasca del veterinari com a garant de la sanitat animal i de la seguretat alimentària. Per això, els experts subratllen que el full de ruta per al 2030 "passa necessàriament per progressar en l'enfocament One Health, en el qual múltiples sectors es comuniquen i col·laboren per dissenyar i aplicar programes, polítiques, lleis i investigacions que permetin assolir millors resultats de salut pública ".





El manifest ha estat signat per aquests experts:





- Cristina Muñoz Madero, cap de Servei d'Àrea Preclínica i Eficàcia Clínica de el Departament de Medicaments Veterinaris de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).





- Joaquim Segalés Coma, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador de l'CReSA-IRTA i coordinador de el Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE) per a la investigació i control de malalties emergents i re-emergents de l'porc.





- José Manuel Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, catedràtic de Sanitat Animal de la Universitat Complutense de Madrid i director de laboratori de referència de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE) per Pesta Porcina Africana.





- Luis Ortega Mora, catedràtic de Sanitat Animal a la Universitat Complutense de Madrid, director d'el grup Salut Veterinària i Zoonosi (SALUVET) i CEO de la ETCU-UCM SALUVET-Innova SL





- Luis Miguel Cebrián Yagüe, de l'European College of Bovine Health Management (ECBHM).

Pol Llonch Obiols, investigador en benestar animal al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona.