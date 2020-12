Iberdrola subministrarà hidrogen verda als autobusos de Barcelona el 2021

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha seleccionat l'oferta d'Iberdrola per al subministrament d'hidrogen d'origen renovable a la seva flota d'autobusos urbans en 2021, amb l'objectiu d'avançar cap a una mobilitat amb zero emissions contaminants.





Per a això, la companyia construirà i explotarà una planta hidrogenera en un recinte del polígon industrial de la Zona Franca de 5.000 m 2, arrendada a el Consorci de la Zona Franca, que utilitzaran els autobusos de TMB d'aquesta tecnologia i, potencialment, altres flotes i indústries del polígon que l'adoptin l'hidrogen verd com a solució energètica. El contracte d'aquest servei es prolongarà deu anys.

La hidrogenera de la Zona Franca serà la primera de caràcter públic a Espanya i subministrarà hidrogen d'origen renovable, produït per electròlisi. D'aquesta manera, es promourà la creació d'un hub d'hidrogen verd en una de les principals zones industrials de Catalunya i Espanya. L'adjudicació, a més, reforça el lideratge d'Iberdrola a la mobilitat sostenible urbana, on ja és referent a la recàrrega elèctrica i ara abandera el subministrament net a través d'hidrogen verd en el transport pesat.

TMB, en paral·lel, ha adquirit vuit autobusos de pila d'hidrogen d'última generació, que arribaran a Barcelona el novembre de 2021, amb la previsió que s'incorporin al servei a principis del 2022. Els vehicles estaran assignats a el Centre Operatiu de negoci de la Zona Franca i es proveiran d'hidrogen vehicular a la planta de recàrrega de polígon, amb un consum estimat de 160 kg diaris. El consum augmentarà en anys successius a mesura que es sumin autobusos d'aquesta tecnologia a la flota, fins als 60 previstos.

L'adopció de l'hidrogen per part de TMB compta amb el suport del programa europeu JIVE 2 de promoció dels vehicles de pila de combustible i zero emissions, cofinançat per la Unió Europea. El projecte s'impulsa amb la col·laboració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). L'aposta per l'hidrogen forma part de l'opció estratègica de TMB per les energies verdes. Així, al febrer es va adjudicar el subministrament de 23 articulats elèctrics de bateries preparats per a la càrrega ràpida al carrer, amb els quals s'avançarà en la conversió de les línies H16, H12 i V15 en línies d'emissió zero.





Iberdrola, líder tecnològic i industrial en el sector de l'hidrogen verd

Iberdrola s'ha convertit en pionera en un nou repte tecnològic, la producció d'hidrogen verd. La companyia, en aliança amb Fertiberia avança en el desenvolupament d'un ambiciós projecte integral per fer d'Espanya un líder industrial en aquest sector, amb la projecció de 800 MW d'hidrogen verd, amb una inversió de 1.800 milions d'euros, en els propers set anys.

La iniciativa d'innovació arrencarà amb la posada en marxa del major complex d'hidrogen verd per a ús industrial d'Europa, que estarà operatiu en tot just un any a la planta de Fertiberia a Puertollano, i podria completar-se amb un pla de desenvolupament de tres projectes entre 2023 i 2027, en les plantes del grup de fertilitzants a Puertollano (Ciudad Real) i Pals de la Frontera (Huelva).

Aquesta producció cobriria el 20% de l'objectiu nacional -que preveu la instal·lació de 4GW a 2030-i aconseguiria que al voltant del 25% de l'hidrogen actualment consumit a Espanya no generés emissions de CO2. El pla evitarà l'emissió de més de 400.000 tones de CO2 a l'atmosfera.

Desenvolupament d'una cadena de valor tecnològica i industrial local

Els projectes permetran dinamitzar un pol industrial amb alt potencial de creixement, com és la fabricació de electrolitzadors al nostre país, reduint la dependència energètica i el consum de combustibles fòssils i impulsant la revitalització econòmica. Amb aquests projectes, es contribuiria al desenvolupament de la cadena de valor, creant gairebé 4.000 llocs de treball qualificats -2.000 d'ells ja en 2023-, a través de 500 proveïdors locals.

Així mateix, amb l'objectiu de convertir Espanya en referent tecnològic i industrial de l'hidrogen verd, Iberdrola ha arribat a un acord amb el fabricant líder de electrolitzadors al món, Nel, per desenvolupar electrolitzadors de grans dimensions i promoure la cadena de valor d'aquesta tecnologia al nostre país.

Addicionalment, i per materialitzar el projecte, Iberdrola costat de l'empresa basca Ingeteam han constituït la companyia Iberlyzer, amb l'objectiu de convertir-se en el primer fabricant de electrolitzadors a gran escala a Espanya.