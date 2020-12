El PSC demana respectar la presumpció d'innocència i assegura que manté la seva "total confiança" en Marín

El PSC ha afirmat aquest dijous que manté la seva "total confiança" en l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i presidenta de el partit, Núria Marín, després que hagi comparegut com investigada davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef ) sobre la causa per presumptes subvencions fraudulentes a Consell Esportiu de l'Hospitalet.





En un tuit, els socialistes han demanat "respectar la presumpció d'innocència de tots els implicats" i han manifestat la seva màxima col·laboració amb la justícia per aclarir els fets el més aviat possible.





INVESTIGACIÓ





La magistrada investiga en aquesta causa presumptes delictes com malversació de fons públics, blanqueig de capitals i falsedat documental per les subvencions rebudes en el Consell Esportiu, i en l'actualitat Marín no està investigada judicialment en aquest procediment, han indicat fonts judicials.





En la causa estan sota investigació el secretari d'Esport i Activitat Física de la Generalitat, Gerard Figueras, dos regidors de consistori, i al juny va ser detingut el director, Eduard Galí.





Figueras va ser citat davant la Policia Nacional a Barcelona, un cop allà se li va comunicar que estava detingut i després d'unes hores d'arrest a la comissaria va quedar en llibertat sense mesures cautelars.





En el marc de la investigació, la Udef va requerir informació sobre les subvencions a Consell Esportiu de l'Hospitalet a la Secretaria General d'Esports de la Generalitat i a l'àrea d'esports de la Diputació de Barcelona, en el marc de la investigació per presumpta malversació i falsedat documental al Consell i al buscar l'origen dels diners.