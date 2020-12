Sitges acull a partir de dissabte el 'Sunway Sitges International Chess Festival'

Els escacs es mantenen fidels a Sitges amb un dels festivals de referència d’escacs a Europa, el Sunway Sitges International Chess Festival. L’esdeveniment comptarà aquest any amb 230 participants que competiran entre el 12 i el 23 de desembre en un torneig que extrema les mesures sanitàries.













El Sunway Sitges International Chess Festival comença dissabte una edició marcada per la COVID-19, ja que s’ha hagut d’ajustar a la normativa de seguretat, que farà que arribin a Sitges la meitat de participants que habitualment. L’edició d’aquest any, per tant, comptarà amb un total de 232 participants procedents de 30 països diferents. La voluntat de l’organització ha estat mantenir el certamen per la seva rellevància dins d’aquest esport. El director del Sunway Sitges International Chess Festival, Francesc Gonzàlez, explica que “hem valorat no perdre el nostre posicionament sòlid de marca, ja que estem entre els millors esdeveniments d’escacs d’Europa”.





La direcció del campionat va descartar suprimir-lo i també fer-lo on-line, cosa que fa que les sessions presencials hagin de tenir unes estrictes mesures de seguretat sanitària. L’espai on abans hi havia 500 participants, ara n’hi haurà un màxim de 232, amb una separació lateral entre esportistes de 1,5 metres. La separació entre jugadors d’una mateixa partida es manté, però no es donaran la mà, aniran tota l’estona amb mascareta i no s’intercanviaran material. També s’ha suprimit la sala d’anàlisi, per evitar concentracions i tan sols podran accedir al recinte de joc les persones que competeixin, que facin d’àrbitres o que siguin comitè organitzador.





El gel hidroalcohòlic estarà a disposició en diferents punts de l’Hotel Sunway, que allotja el Festival, es farà ventilació periòdica de les sales i neteja amb desinfecció de les peces al final de cada partida.





El Sitges International Chess Festival està pensat amb una vessant de competició de 10 rondes, amb una de descans i s’acabarà el 23 de desembre. Gran part de les rondes es podran seguir en directe a través del web www.sunwaychessfestival.com. Més enllà de la competició directa, tots els dies estan farcits d’activitats com partides ràpides, conferències, pellícules o la jornada dedicada a la dona i els escacs.