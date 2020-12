Un italiÃ  recorre 450 quilÃ²metres caminant per relaxar-se desprÃ©s de discutir amb la seva dona

El Covid-19 ha estat clau per al futur de moltes parelles de tot el món. Algunes han aconseguit superar el confinament reforçant la seva relació, mentre d'altres s'han adonat que estaven convivint amb el seu millor enemic.





Aquest és el cas d'un italià que va necessitar sortir de casa per aclarir una mica després d'una discussió. Fins aquí, tot normal, si no fos perquè el passeig va ser de 450 quilòmetres.





L'home de 48 anys va ser detingut a les dues del matí per la policia a Fano, els qui li van preguntar què feia fora de casa quan havia d'estar tancat a causa del confinament pel covid.





"Vaig venir a peu, no vaig fer servir cap transport. Estic bé, només una mica cansat", va dir l'home, que es veia exhaust. Quan els va explicar que portava més d'una setmana caminant per relaxar després d'una discussió amb la seva parella, la policia italiana va pensar que els estava mentint. No obstant això, al comprovar les dades es van adonar que viu a Como, a la frontera amb Suïssa, a 450 quilòmetres de distància, i que la seva dona havia denunciat la seva desaparició.