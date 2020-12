La UPC crearà exosquelets i neuropròtesi adaptades als pacients amb problemes neurològics

El Laboratori d'Enginyeria Biomecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvoluparà exosquelets i neuropròtesi personalitzables a les necessitats provocades pels dèficits de la marxa de pacients neurològics, ha informat la universitat en un comunicat aquest dijous.













Es farà servir un enfocament anomenat 'disseny centrat en l'usuari', en el qual els pacients, el personal clínic i els cuidadors s'involucren en totes les fases de el projecte, amb una "estreta interacció" durant les fases de disseny de prototips, ha explicat la institució.





D'altra banda, es desenvoluparan mètriques per a la marxa: s'investigarà com avaluar la funció de la marxa per extreure dades objectives i personalitzar les peces.





Els exosquelets i les neuropròtesi es dissenyaran com una plataforma de mòduls, un per a cada articulació de les cames (maluc, genoll i turmell) o per estimular articulacions i músculs, en el cas de les pròtesis.





El laboratori participa així en el projecte 'Tailor', liderat per l'Hospital Nacional de Parapléjicos de Castella-la Manxa i en el qual col·laboren l'Institut Cajal de el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut Guttmann.