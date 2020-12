El President de la AELR s'incorpora a Consell de Leaseurope

José Coronel de Palma i Martínez-Agulló, president de l'Associació Espanyola de Leasing i Renting (AELR), serà un dels dotze membres elegits per a formar part de Consell de Leaseurope, la Federació Europea d'Associacions d'Empreses d'Arrendament, un organisme coordinador que reuneix 46 associacions nacionals de tot Europa que representen a arrendadors de propietat d'entitats de crèdit, de fabricants, i independents, així com a empreses de lloguer d'automòbils a curt i llarg termini. La AELR ja havia estat representada en el Consell de Leaseurope -organització de la qual va ser fundadora- en altres ocasions.









La missió de Leaseurope és representar i promoure els interessos dels seus membres com la veu experta i natural de les indústries europees d'arrendament i lloguer d'automòbils. Les firmes associades a Leaseurope van signar contractes per valor de 407.000 milions d'euros en 2019, el que va elevar la cartera d'inversió viva gestionada per aquest col·lectiu d'empreses a 919.000 milions d'euros a la fi de l'exercici passat. Al voltant del 43% de les pimes europees utilitza el leasing, percentatge superior a qualsevol rúbrica de préstec de la banca tradicional, per més que sigui una fórmula molt popular entre les grans corporacions i el sector públic.

Coronel de Palma -que representa a la AELR a Caterpillar Financial, companyia on ocupa els càrrecs de president i Managing director-exercirà el seu lloc en Leaseurope durant els propers dos anys.





"És un honor per a mi representar la AELR ia tots els seus associats a la Federació paneuropea del sector en un moment crític com l'actual, en què el leasing i el rènting estan cridats a jugar un paper si cap més fonamental com una eina útil i eficient per cobrir les necessitats financeres, de productes i de serveis de les empreses i els particulars de tots els sectors i activitats ", ha indicat el president de la AELR.





Patrick Beselaere, d'ING Lease, que ha estat elegit Chairman de Consell de Leaseurope, ha assenyalat que "entrant en el 2021, el futur segueix sense estar clar, però confio que la Federació és més fort que mai i està en la posició adequada per assolir noves cotes ".