L'ús del mòbil per a trucades de veu ha augmentat un 20% l'últim any

L'ús del mòbil per parlar ha consolidat el seu creixement al llarg d'aquests mesos des que es va iniciar la pandèmia amb un creixement interanual del 20% (octubre '19 -octubre '20) a les xarxes de Movistar.









Durant els anys previs a l'any 2020, la veu mòbil romandre força estable, creixent tot just un 10% entre 2015 i 2019. Per això és tan rellevant per inusual el fort creixement observat a l'iniciar-se la pandèmia el passat mes de març a l'aconseguir-se un trànsit un 35 % superior al d'octubre de 2019. Aquest creixement del tràfic de veu mòbil s'ha moderat lleugerament però segueix en nivells elevats propers a el 20% després del descens propi de l'estiu.





Aquest increment de la veu mòbil a les xarxes Movistar, especialment acusat des de l'inici de la pandèmia, es relaciona amb un major ús de les trucades de mòbil tant en l'àmbit laboral com personal.





Així, el teletreball explica que s'incrementin les trucades, sobretot al voltant de les 12:00, per tractar assumptes que abans es consultaven presencialment. Igualment han pujat les trucades de veu amb el mòbil sobre les 19:00, més relacionat amb un ús més familiar. A això s'uneix que el tràfic de veu de cap de setmana ha crescut més que el trànsit de veu de feiners a causa de que hi ha més temps lliure i l'opció de trucada de veu ha guanyat usuaris en aquesta etapa de pandèmia on les trobades personals es s'han reduït molt.