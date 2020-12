Els Mossos treballaran aquest divendres per esbrinar les causes de l'incendi de Badalona

Els Mossos d'Esquadra treballaran durant aquest divendres per esbrinar les causes de l'incendi d'una nau ocupada a Badalona (Barcelona), en què van morir tres persones.













La policia catalana ha informat, en un apunt a Twitter, que la policia científica s'encarregarà d'aquesta investigació i ha avisat que aquestes tasques "es poden allargar a causa de l'estat de la nau", que té risc de col·lapse.





Els Bombers de la Generalitat van treballar dimecres i dijous en l'extinció de l'incendi, i van realitzar una revisió extensiva i un treball més superficial amb drons i gossos especialitzats que han permès descartar indicis de trobar nous cossos sense vida.





A partir d'aquest divendres, els Bombers donaran suport a l'Ajuntament de Badalona a l'espera de l'arribada d'una empresa d'enderroc que assessori per assegurar que no hi hagi cap cos sense vida on no s'ha pogut arribar, segons ha explicat aquest dijous el subdirector general operatiu de Bombers de la Generalitat, David Borrell.