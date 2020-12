L'ensorrament controlat de la nau incendiada a Badalona començarà aquest divendres

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que aquest divendres començaran a esfondrar de manera controlada la nau industrial incendiada el dimecres, on van morir tres persones, i hi ha quatre empreses que presentaran les seves ofertes a primera hora de la tarda.





En una entrevista aquest divendres a TV3, ha concretat que part de la nau va cedir, i els gossos i drons dels serveis d'emergències no van poder accedir a aquesta zona, de manera que "no se sap si allà hi podria haver alguna persona morta més" .





Ha qüestionat que l'incendi el provoqués una espelma: "Jo apostaria per un problema amb el cablejat, que tenien punxat, de la llum", però ha afegit que seran els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra els qui han de descobrir-ho.





Ha negat que el consistori tallés l'aigua de la nau industrial ocupada: "Si algú ho ha tallat, no sé qui ha estat, però l'Ajuntament en cap moment ha donat la instrucció, entre d'altres qüestions, perquè això és una propietat privada i el Ajuntament no pot dir que se li tall o no l'aigua ".





"Els ajuntaments hem de tenir capacitat de poder actuar" en aquestes situacions, ha reclamat, i ha demanat que els consistoris tinguin competències per poder entrar en aquest tipus d'espais ocupats per aplicar mesures sanitàries, de serveis socials, de seguretat i de dignitat de les condicions de vida, en les seves paraules.