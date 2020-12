El 7% dels pacients d'un aneurisma a Catalunya pateix seqüeles a llarg termini

Un estudi realitzat per metges de l'Hospital de la Mar de Barcelona i investigadors de l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha constatat que només el 7% dels pacients tractats d'un aneurisma cerebral pateixen seqüeles a llarg termini a Catalunya, segons un comunicat aquest divendres.













El treball, el "més exhaustiu realitzat fins ara en el món sobre el pronòstic d'aquesta patologia", revela que a Catalunya el tractament de l'hemorràgia subaracnoïdal aneurismática aconsegueix xifres molt millors a les reportades en estudis anteriors a tot el món, tant en mortalitat com en les seqüeles.





Els resultats obtinguts posen de relleu que l'estratègia implantada a Catalunya per cobrir l'atenció urgent d'aquesta patologia obté resultats comparables als centres més avançats a escala mundial, amb una mortalitat durant l'hospitalització de menys de el 9% i de 29% després de 5 anys.





Les morts per aquesta patologia en el món se situen, segons diversos estudis, entre el 11 i el 27,5% a l'hospital i per sobre del 30% al cap de tres mesos, la qual cosa demostra "la importància d'oferir un tractament urgent multidisciplinari a aquests pacients "tal com es fa a Catalunya, han afirmat els experts.





Normalment, només alguns centres hospitalaris estan adequadament preparats per tractar un aneurisma cerebral, de manera que a Catalunya, hi ha un sistema de guàrdies pel qual sempre hi ha un centre especialitzat en el seu tractament preparat per rebre els casos, sobre un total de cinc disponibles.





"El sistema català garanteix que tots els pacients tinguin accés a un tractament urgent. Les dades del nostre estudi demostren que és un model d'èxit i que funciona", ha afirmat el cap de Servei de Neurologia i de el Grup de recerca Neurovascular de l'IMIM i autor principal de l'estudi, Jaume Roquer.