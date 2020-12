Budó veu "agosarada" la proposta d'ERC d'una moció de censura a la Diputació de Barcelona

La consellera de Presidència i portaveu de Govern català, Meritxell Budó, ha assegurat que la proposta d'ERC de fer una moció de censura a la Diputació de Barcelona, que presideix l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), després un pacte amb JxCat, és precipitada: "Aquest ha estat un anunci una mica agosarat".













Ho ha dit en una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, després que Marín comparegués aquest dijous com investigada davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) sobre la causa per presumptes subvencions fraudulentes a Consell Esportiu de l'Hospitalet .





"És davant del jutge i el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet on ha de donar explicacions", ha sostingut Budó sobre Marín, i ha afirmat que abans de proposar una moció de censura s'han d'estudiar amb quines majories es compta.





La consellera de Presidència també ha explicat que JxCat ha ofert ERC revisar els pactes que tots dos partits tenen amb el PSC en ajuntaments i diputacions, però encara no han rebut resposta.





Preguntada per les divisions al Govern, Budó ha assegurat que s'han exposat "massa a l'opinió pública" les diferències d'opinió entre els socis de coalició, i ha defensat que formen un sol Executiu però amb postures diferents, ja que sinó serien de un mateix partit.





"Certs debats han transcendit a l'opinió pública. S'han fet públics quan havien de quedar-se a àmbit privat i sortir amb una sola veu", ha subratllat la consellera, que ha dit que s'ha fet autocrítica i que aquests debats han de quedar de portes per dins.





ELECCIONS CATALANES





Budó ha descartat ajornar les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer, per la situació epidemiològica: "Estem concentrats en preparar les eleccions, en preparar els protocols perquè es puguin celebrar amb totes les garanties higièniques i democràtiques".





Preguntada per si JxCat seria partidari que es retrassessin els comicis, Budó, que es presenta a les primàries del partit, ho ha negat i ha defensat que la proposta liderada per la candidata de JxCat, Laura Borràs, és la guanyadora: "No tenim intenció de retardar les eleccions. El 14 de febrer s'han de poder celebrar les eleccions, perquè tenim un Govern sense president ".





REOBERTURA DE CENTRES COMERCIALS





La portaveu de la Generalitat ha assegurat que la reobertura dels centres comercials a Catalunya "podria permetre evitar" les imatges d'aglomeracions als carrers comercials vistes durant el pont, i ha afegit que aquesta és una de les mesures sobre les que haurà de decidir el Procicat.





Ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i ha sostingut que "a vegades les administracions tendeixen a sobreprotegir" a la societat, després del que ha destacat que la tercera onada de coronavirus ha de comptar amb mesures proactives dels ciutadans i que no afectin tant a l'economia.





Sobre si li agradaria ser consellera de Salut, Budó ha respost que té "vocació de servei públic" i està a disposició del seu partit per al que considerin oportú per a ella, i ha defensat que ara està centrada en el seu treball com a consellera de Presidència i coordinant la gestió contra el coronavirus.