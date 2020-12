​TMB dedica una jornada a detallar l’aposta per les energies verdes a la xarxa d’autobusos

Amb el títol "L’aposta de TMB per les energies verdes", dimarts de 15 de desembre, tindrà lloc una jornada monogràfica sobre les innovacions que s’estan implantant o s’implantaran pròximament a la flota d’autobusos de Barcelona.













En format telemàtic i al llarg de dues hores, de 10 a 12 del matí, s’hi presentaran els nous projectes d'incorporació d’energies netes a la xarxa: autobusos elèctrics, d'hidrogen i de biogàs, amb les seves infraestructures corresponents, en el marc d’un compromís més enllà de les normatives i les directrius europees, per descarbonitzar el transport públic i frenar la crisi climàtica.





En una primera sessió, s’exposaran les polítiques públiques per al foment de les energies renovables, a càrrec de Rosa Alarcón, presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Teresa Ribera, vicepresidenta quarta del Govern d’Espanya i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; i Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.





La ponència central, sobre l’aposta de TMB per les energies verdes, anirà a càrrec de Gerardo Lertxundi, conseller delegat de TMB, i Jacobo Kalitovics, director de la xarxa de Bus de Barcelona. Seguidament se celebrarà una taula rodona Clean energy in public transport: innovation and knowledge, amb alguns dels màxims experts internacionals en la matèria, abans del tancament amb les conclusions, previst per a les 11.55 h.





La jornada l’organitza TMB amb la col·laboració de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP) i l'Associació d'Empreses Gestores de Transports Collectius Urbans (ATUC).









Per seguir la jornada: https://www.tmb.cat/ca/home