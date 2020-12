Condemnen a nou anys de presó a Robinho per "abús sexual"

El davanter brasiler Robson de Souza 'Robinho' ha estat condemnat a nou anys de presó per una violació en grup a una jove albanesa a 2013, segons estoneta el Tribunal d'Apel·lació de Milà, confirmant la sentència emesa el 2017, quan va començar el procés judicial .





El Tribunal italià, la segona instància a la qual recorre Robinho, ha emès el mateix resultat: la condemna de nou anys de presó per al jugador brasiler i el seu amic Ricardo Falco per delicte d'abús sexual, ha informat l'edició digital de 'Globoesporte'.





El cas, però, no acabarà aquí. Els advocats de Robinho apel·laran davant del Tribunal de Cassació, un tribunal de el sistema judicial de país equivalent a un Tribunal Suprem.





Només després que es tramiti el procés en aquesta tercera instància, un imputat pot ser declarat culpable d'algun delicte.





A la sessió d'aquest dijous, la Cort d'Apel·lacions va rebutjar el recurs de interposat per l'exjugador de Reial Madrid i el Manchester City, entre d'altres clubs. La sentència va ser ratificada per un tribunal de tres jutges, Francesca Vitale (qui va presidir el judici), Paola Di Lorenzo i Chiara Nobili.





Amb la condemna de Robinho en segona instància, el tribunal pot sol·licitar la seva detenció abans que sigui sentència ferma. Però, com el jugador resideix al Brasil i el país no extradeix els seus ciutadans, hauria de ser el poder judicial italià qui emeti una ordre d'arrest de el jugador per quan viatge a qualsevol país europeu.





Robinho i cinc brasilers van embriagar a la jove, de 22 anys en aquell moment, en una

discoteca de Milà, segons ha confirmat una font legal. El brasiler està sense equip després

que el passat mes d'octubre veiés rescindida la seva vinculació amb el Santos per aquest judici.