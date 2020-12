Noves oportunitats per a les dones en temps de pandèmia

Les dones emprenedores comptaràn amb el suport local que necessiten.





Les crisis sanitàries i humanitàries com l’actual aguditzen les desigualtats de gènere, a més d’afectar especialment als grups més vulnerables: minories ètniques, migrants, persones grans, persones amb diversitat funcional o sense llar. Per palliar els efectes de la Covid-19, l’AMB ha creat un pla de suport que, a través dels ajuntaments, es proposa palliar els efectes de la COVID-19 en el teixit socioeconòmic metropolità i en la ciutadania i collectius vulnerables, com les dones.





Segons un informe de l’Organització Internacional del Treball, les dones constitueixen un alt percentatge dels que treballen a temps parcial, en sectors informals i en un mercat laboral segregat i precari. Com a conseqüència, tenen menys recursos per afrontar les crisis, perquè perdran la feina abans i els costarà més reincorporar-se al món laboral.









Cal empènyer les dones perquè no es quedin enrere i tinguin totes les opcions i oportunitats possibles en base a una cerca de l’equitat en un mercat laboral on han de lluitar davant la bretxa en salaris i els sostres de vidre en l’accés als llocs de responsabilitat dins les empreses.

A les generacions de dones presents al mercat de treball cal reforçar-les i també a aquelles que entren per primera vegada ajudar-les. L’AMB amb el programa Emprèn i innova en femení té l’objectiu de fer arribar 16,6 milions d’euros als Ajuntaments perquè aquests desenvolupin programes específics que facilitin la inserció laboral femenina en un entorn més hostil.





Aquest programa està inclòs dins l’eix SUPORT A LES XARXES D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI, una de les tres branques del Pla ApropAMB que també contempla el suport al comerç de proximitat i a l’economia verda i sostenible.





I amb les dades a la mà, la darrera EPA de Catalunya del tercer trimestre d’aquest 2020, reflecteix ja que l’atur femení és major que el dels homes en totes les franges d’edat.





Una gràfica que exemplifica la necessitat de destinar recursos afegits als actuals específics per les dones en la recerca d’una nova feina, el suport en l’emprenedoria i la generació de nous perfils professionals de la nova economia.





INNOVA EN FEMENÍ





Les dones juguen un paper clau en moltes economies domèstiques que, amb el sorgiment de la pandèmia, han necessitat de la seva aportació. Per recolzar molts dels projectes que elles poden desenvolupar, així com els seus llocs de feina, el programa Emprèn i Innova en femení contempla:









Ajuts per programes de suport per al manteniment de llocs de treball, projectes existents d’emprenedoria o de treball autònom i del teixit social relacionats amb la innovació́ social, la transició́ i el desenvolupament tecnològic i digital, els ODS, la internacionalització́ i la sostenibilitat mediambiental.









La Rubith Cavero té una botiga de moda colombiana





Sense oblidar-se de la formació, l’acompanyament personalitzat i l’adaptació professional de les dones. A més de la cooperació en xarxa per a l’ocupació́, la capacitació́ i l’adaptació́ professional de les dones. I ajudes per assumir despeses de lloguer d’espais fins un màxim del 50% de la subvenció́ i durant 6 mesos, si fos necessari.





La vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic a l’AMB, Montserrat Ballarín creu que "el Pla ApropAMB és una resposta eficaç a la pandèmia del coronavirus. Per a l'AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i, especialment, per als collectius més afectats en els darrers mesos. Ara toca posar reforçar el comerç i la bretxa digital i donar suport als joves, a les dones i a la gent gran".





Ballarín: “És molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania”













En paraules d’Anna Hernández, Directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona “amb aquest programa l’AMB vol lluitar contra les desigualtats amb què es troben les dones en el món laboral. És una eina perquè els Ajuntaments, l’administració més propera a la gent, compti amb uns recursos per ajudar les dones a ser part activa del món laboral des de totes les seves vessants: l’emprenedoria, l’adquisició de noves habilitats, el coneixement de noves professions, l’assessorament laboral o la reorganització laboral. En qualsevol cas les dones trobaran el suport de l’AMB a través del seu Ajuntament”.













Pla ApropAMB: perquè tothom tingui l’ajut que necessita ara que ho necessita





Però a banda de les dones seran molts més els collectius que es beneficiïn d’aquest Pla ApropAMB.





Les persones vulnerables que hagin de cobrir les seves necessitats bàsiques mitjançant les xarxes de suport social. Les persones dependents i amb discapacitats en les seves llars o que participin en llocs de trobada. Els joves.





Però també nens i adolescents per tenir ajuts per a beques i ajuts per a activitats esportives de lleure, extraescolars, material i equipament personal. Entitats de lleure, escoles bressol, entitats cultural, casals que necessiten ampliar mesures de prevenció i protecció de la salut per la COVID-19.





Persones amb difícil accés al món digital. Persones aturades o que necessitin adequació dels seus llocs de treball.









I els comerciants locals pels seus projecte de consum de proximitat i campanyes de promoció. Emprenedors que vulguin aprofundir en la internacionalització o sostenibilitat mediambiental.





Les microempreses, les pimes i els autònoms per a desenvolupar plans per l’eficiència energètica, el consum de l’aigua i de la gestió dels residus, per a la descarbonització de l’activitat empresarial i la lluita contra el canvi climàtic i per a l’adaptació digital i el teletreball, la prevenció de riscos i la protecció sanitària.